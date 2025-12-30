La subida del 2,7% beneficiará a más de 163.200 pensionistas en Córdoba

Las pensiones subirán, en líneas generales, un 2,7% en el año 2026 y este incremento beneficiará a 163.286 personas en Córdoba. Dentro de ese grupo, el aumento será mayor para los 53.600 pensionistas que perciben pagas mínimas, que son una tercera parte del colectivo. En su caso, la subida se moverá entre el 7% (para aquellos que no tienen cargas familiares) y el 11,4%. Este último porcentaje es, asimismo, el aumento que tendrán también las 8.326 pensiones no contributivas que hay en la provincia. Se trata de las subidas anunciadas en los últimos días por el Gobierno de España y han sido recogidas en la renovación del denominado «escudo social», un proyecto que todavía debe ser aprobado en el Congreso.

La tercera pensión más baja de España

En el caso de Córdoba, la pensión media es de 1.108 euros mensuales y aumentará en unos 30 euros. La información de la Seguridad Social apunta que esta es la tercera cuantía más baja del país, por detrás de Almería (1.083 euros) y de Jaén (1.095). En España, la pensión media es de 1.316,69 euros y en Andalucía, de 1.182 euros.

En cuanto al perfil de las personas que perciben esas pagas, 82.795 pensionistas cordobeses (51%) son mujeres y 80.491 (49%), hombres. El importe de sus pensiones es muy diferente. En el colectivo femenino tienen, en promedio, 1,2 pensiones por persona y, pese a ello, ingresan una media de 1.117 euros. Los hombres ganan 1.385 euros, un 24% más.

Por otra parte, un 64% de los pensionistas cordobeses (104.912 personas en cifras absolutas) cobra por debajo del salario mínimo interprofesional. Entre las mujeres, ese porcentaje se eleva al 73% (60.668 beneficiarias), al tiempo que en los hombres baja a un 55% (44.244 perceptores).

En el otro extremo, el 1,5% de los pensionistas (2.515 personas) cobra la pensión máxima o una superior. La cuantía máxima será, previsiblemente, de 3.360 euros el año que viene.

40 céntimos para las no contributivas

A mediados de diciembre, la Coordinadora Andaluza por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y el Movimiento Andaluz en Defensa del Sistema Público de Pensiones, junto a otras entidades, protestaron frente al Parlamento de Andalucía para mostrar su rechazo a los presupuestos de 2026. Entre otras cuestiones, critican que la subida de la ayuda autonómica a las pensiones no contributivas será de 40 céntimos mensuales, pasando de 186,45 euros al año, a 192,04 euros. En Córdoba, el importe medio de la no contributiva es de 578 euros.

José Villamor, coportavoz de la Plataforma para la Defensa del Sistema Público de Pensiones en Córdoba, recuerda que en País Vasco el complemento es de 5.000 euros anuales. La mayoría de no contributivas son para mujeres con «trabajos invisibles» como el hogar, la limpieza y los cuidados, subraya.