¿Cuándo es el desfile de la Cartera Real en Córdoba y las medidas especiales de accesibilidad para este cortejo y la Cabalgata de Reyes?

El Ayuntamiento de Córdoba ha organizado todas las medidas de accesibilidad necesarias para garantizar el acceso de los niños y niñas con alguna discapacidad al desfile de la Cartera Real, que tendrá lugar el sábado 3 de enero y para su cortejo de pajes, que recogerá las cartas de los pequeños. El evento empezará a las 17 horas en la Plaza de las Tendillas y acabará en la plaza Cristo de Gracia, donde habrá un pequeño escenario para que niños y niñas se puedan acercar a la Cartera Real. Este escenario será accesible para personas con movilidad reducida, ya que contará con una rampa de acceso.

Salvo cambios de última hora, la Cabalgata de los Reyes Magos tendrá lugar el lunes 5 de enero. Según lo establecido, se reservará una zona para personas con discapacidad o movilidad reducida que estará acotada con vallas y señalizada con banderolas y lonas y habrá personal de control de acceso. Este espacio se ubicará como es habitual junto a la parada de bus n.º 125 de Aucorsa existente en la avenida de Vallellano. Este año, dicho espacio se verá ampliado y pasará de 30 a 50 metros. El control de acceso se llevará a cabo por parte de personas con discapacidad. Podrán utilizar este espacio menores y jóvenes usuarios/as de silla de ruedas o con discapacidad que precisen atención de otra persona. Con cada menor o joven con discapacidad podrán acceder al espacio dos familiares o acompañantes como máximo, debiendo acreditarse la discapacidad mediante la presentación de la tarjeta acreditativa emitida por el órgano competente.

Aparcamiento para personas con movilidad reducida

Asimismo, con el fin de facilitar el estacionamiento de vehículos de personas con movilidad reducida en un lugar cercano al espacio reservado, se cuenta con la autorización de la Subdelegación de Gobierno y de la Junta de Andalucía para poder utilizar los aparcamientos ubicados en la Plaza de la Constitución s/n. El espacio estará debidamente señalizado. El acceso se realizará por la calle Tomás de Aquino y estará controlado por lo que solo podrán entrar vehículos colectivos adaptados o vehículos particulares con tarjeta de estacionamiento expedida por el organismo competente.

Al igual que el año pasado se habilitarán temporalmente y de manera extraordinaria dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida a la altura del número 4 de la avenida de Barcelona, lugar cercano al acto que realizarán Los Reyes Magos en la Plaza Cristo de Gracia al finalizar la Cabalgata.