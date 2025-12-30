Así será el centro de bioseguridad de Córdoba: laboratorios, un animalario con grandes especies y control biológico

El futuro centro de bioseguridad de nivel 3 (Centro de Bioseguridad NCB3) que se construirá en Córdoba, unas instalaciones de alta contención que permitirán investigar enfermedades graves que se transmiten de animales a personas, está en fase de diseño, una fase aún muy preliminar que analizará necesidades reales, costes y adecuación del emplazamiento, en Rabanales. Este proyecto, sin embargo, responde a una carencia histórica de infraestructuras de este tipo en Andalucía y en buena parte del sur de España, por lo que el interés para que salga adelante es muy alto.

Actualmente solo existe un contrato menor para un estudio de viabilidad técnica y económica, impulsado por el Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem) y que lleva a cabo una consultora especializada en bioseguridad y una empresa de arquitectura con el objetivo de confirmar que existe una necesidad real, definir dimensión, costes, requisitos técnicos y verificar que el emplazamiento elegido cumple las condiciones necesarias. En este último apartado entra el Ayuntamiento de Córdoba, con el que se mantendrá una reunión en el mes de enero, según ha avanzado a este periódico la directora del Caizem, María Ángeles Risalde Moya.

¿Cómo será este centro?

El proyecto requeriría una inversión elevada y, de salir adelante, su materialización podría tardar entre seis y siete años. Una vez hecho realidad, tendría un enfoque integral One Health, abordando de forma conjunta la salud humana, animal, vegetal y ambiental, explica Risalde.

El futuro centro destacaría por contar con laboratorios de alta bioseguridad y un animalario singular, preparado no solo para roedores y lagomorfos, sino también para animales medianos y grandes (desde rumiantes, vacas, cerdos y hasta caballos), además de un insectario. Los animales irían ubicados en cinco boxes separados para realizar diferentes estudios, que serán modulares, adaptables según especie y ajustables ante emergencias sanitarias. El diseño incluye un insectario de alta bioseguridad para estudiar vectores de enfermedades emergentes, con especial relevancia para el sector agrícola y el olivar.

Al ser de nivel de seguridad 3, el centro permitirá investigar patógenos como SARS-CoV-2, virus del Nilo Occidental o peste porcina africana. La idea es que sea una infraestructuras singular de unos 4.000 metros cuadrados, con una planta para el tratamiento de residuos, otra para los laboratorios y el animalario y filtros, por lo que no se concibe solo como un laboratorio, sino un complejo integral de investigación. Esto permitiría impulsar en Córdoba investigaciones que hoy obligan a trasladarse a otras comunidades, especialmente en estudios de patógenos emergentes, vacunas y ensayos preclínicos, así como tratamientos y desarrollo de nuevas terapias. Se trabajará con muestras humanas, animales, alimentos y medio ambiente y se podrá tener respuesta rápida ante alertas sanitarias y vigilancia epidemiológica avanzada ante emergencias como la pandemia del coronavirus.

María Ángeles Risalde, directora del nuevo Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes Caizem / AJ González

Otro de los ámbitos en los que el centro podría desempeñar un papel relevante es el de la defensa y la gestión del riesgo biológico. Risalde señala que este tipo de instalaciones permiten trabajar con amenazas biológicas intencionadas, un campo que actualmente se concentra casi en exclusiva en Madrid. En este sentido, la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) refuerza la idoneidad del proyecto, porque podría dar soporte científico y técnico a estudios relacionados con la protección ante riesgos biológicos, la detección de amenazas y la respuesta ante posibles incidentes.

Descarta fugas o problemas biológicos

Risalde insiste en la seguridad para el entorno y la ciudadanía, pues explica que son instalaciones tipo búnker, con gestión de residuos y controles muy estrictos. La investigadora ha puesto ejemplos de centros similares como el de Majadahonda (Centro Nacional de Microbiología), el de Frankfurt o de Londres, ubicados en los centros de estas ciudades. María Ángeles Risalde asegura que "hay una serie de medidas de condensación biológica físicas, aéreas, a través de filtros, de los residuos, los residuos y nada puede salir de ahí si no está totalmente inactivado y controlado". Habrá, además, un equipo de bioseguridad "trabajando constantemente y evaluando que no haya ninguna fuga de ningún tipo, ni que pueda haber ningún problema biológico".

¿Por qué se instalará en Córdoba?

Para Risalde, Córdoba se sitúa en el centro de Andalucía, lo que facilita el acceso desde Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, comunidades sin centros de estas características que también se podrán ver beneficiadas. La presencia de la Facultad de Veterinaria de la UCO, única en Andalucía con capacidad investigadora en animales de gran tamaño, también es un punto positivo para elegir Córdoba como sede de este centro.

El futuro centro de bioseguridad también tendría un impacto directo en la generación de empleo cualificado y en la atracción de talento investigador a Córdoba. Además de personal científico, el proyecto requerirá técnicos de laboratorio especializados, profesionales formados en bioseguridad y en buenas prácticas de laboratorio, así como personal de apoyo y mantenimiento de unas instalaciones altamente complejas. Desde la dirección del proyecto se subraya, además, la necesidad de anticiparse con formación específica, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional (FP), donde actualmente no existe una preparación reglada suficiente en bioseguridad de alto nivel, remata la directora del Caizem.