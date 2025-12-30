Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución

El nuevo edificio administrativo Plaza de la Constitución, que hasta 2017 fue sede de los juzgados y de la Audiencia Provincial, operativos desde entonces en la Ciudad de la Justicia, acoge ya al completo a la Delegación del Gobierno Andaluz en Córdoba y a las delegaciones de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la de Industria, Energía y Minas y la de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, tras las obras y proceso de mudanza que empezó en septiembre.

La apertura de este edificio, tras una reforma que ha supuesto una inversión de 13,5 millones de euros, obligó a una reestructuración de muchas de las delegaciones de la Junta, repartidas por varias sedes en el centro de la ciudad. Así, el nuevo edificio también alberga ya la gerencia provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía, la Atrian, y la de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, la Agencia Trade.

Pero esta no es la única mudanza debido a este traslado de delegaciones, pues este cambio también va a suponer que la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública deje el edificio de Tomás de Aquino, que acoge a varias delegaciones territoriales de la Junta, y se traslade a la sede vacante de San Felipe. Esta sería la única mudanza que queda por hacer y la Junta calcula que se ejecute para el mes de febrero, aproximadamente. Asimismo, la Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, dejará su sede en la plaza Ramón y Cajal y se muda a la calle Gondomar, siendo una de las delegaciones más activas por la cantidad de trámites sociales que se pueden hacer en sus oficinas.

Por su parte, las delegaciones de Turismo, Cultura y Deporte, y de Salud y Consumo se mantendrán en sus actuales ubicaciones, en la calle Capitulares y en la avenida República Argentina, respectivamente. También seguirán en el edificio de Tomás de Aquino, por su lado, las delegaciones de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que vienen a completar la zona administrativa en torno al nuevo edificio y la Subdelegación del Gobierno.

Trámites que se pueden hacer en las distintas delegaciones

La ciudadanía puede realizar en las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en Córdoba una amplia variedad de trámites administrativos, que dependen de la competencia de cada delegación, que van desde el registro y presentación de solicitudes, escritos y documentación dirigida a la Junta de Andalucía, información y orientación administrativa, presentación de alegaciones y recursos administrativos, trámites relacionados con centros, profesionales y establecimientos sanitarios, reclamaciones, arbitraje y hojas de quejas, escolarización, tramitar la Dependencia (solicitud, revisión y prestaciones), discapacidad (reconocimiento del grado, revisiones), renta mínima y ayudas sociales, acceso a programas de igualdad y violencia de género, o adopciones, acogimiento y protección de menores. Asimismo, se puede tramitar licencias y autorizaciones ambientales o agrarias.

Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía:

Nuevo edificio en la Plaza de la Constitución:

Delegación del Gobierno Andaluz en Córdoba

Economía, Hacienda y Fondos Europeos

Industria, Energía y Minas

Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

Atrian

Trade

Edificio de la calle San Felipe a partir de febrero:

Justicia, Administración Local y Función Pública

Calle Gondomar

Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad

Calle Capitulares

Turismo, Cultura y Deporte

Avenida República Argentina

Salud y Consumo

Edificio de Tomás de Aquino:

Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación

Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul

Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda

Ramón y Cajal