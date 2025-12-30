Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PensionesAlojamientos ruralesIncendio en LucenaCabalgata de ReyesBioseguridadNiña PastoriSan SilvestreOcioCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

Sanidad

El PSOE llevará al Parlamento el "deterioro" del Hospital Los Morales y exige un plan urgente a la Junta

El parlamentario socialista Antonio Ruiz Sánchez acusa al Gobierno regional de "abandonar" el edificio y de una "nefasta gestión" de los servicios

Antonio Ruiz en la entrada al hospital Los Morales de Córdoba.

Antonio Ruiz en la entrada al hospital Los Morales de Córdoba. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha anunciado que trasladará al Parlamento de Andalucía la situación del Hospital Los Morales y exigirá a la Junta un plan urgente de actuaciones para frenar el "deterioro" de las instalaciones y los problemas de dotación de personal que, según ha denunciado, arrastra este centro adscrito al complejo hospitalario Reina Sofía.

Ruiz ha lamentado el estado actual del hospital, que debería ser, a su juicio, “un emblema de la sanidad pública cordobesa”, y ha acusado al Gobierno andaluz de “dejarlo morir poco a poco”. En este sentido, ha recordado que los sindicatos vienen alertando desde hace tiempo del “abandono” del edificio y de la existencia de "riesgos" para la seguridad y la salud laboral.

Entre los problemas señalados, el diputado socialista ha citado el "mal estado de los suelos, con el consiguiente riesgo de caídas, la acumulación de enseres y suciedad en zonas sin uso", así como la "sobrecarga de trabajo derivada del déficit de plantilla en distintas unidades".

El parlamentario ha vinculado esta situación a lo que ha calificado como una “nefasta gestión sanitaria” del Ejecutivo autonómico, basada, según ha afirmado, en el "abandono" de infraestructuras, la "falta de planificación" y la "insuficiencia de personal". “Mientras en Córdoba la sanidad privada moderniza y amplía sus instalaciones, no es de recibo que la sanidad pública tenga hospitales en estas condiciones”, ha señalado. Ruiz ha añadido que, paralelamente, los hospitales comarcales están "perdiendo servicios y especialidades", lo que, a su juicio, supone un proceso de "desmantelamiento".

Entre las prioridades que el PSOE llevará a la Cámara andaluza, Ruiz ha destacado la necesidad de acometer una reforma integral del aparcamiento del hospital, que incluya el asfaltado, la mejora del drenaje y la iluminación para garantizar accesos seguros. También ha reclamado la reforma y ampliación de los espacios de fisioterapia, junto con el refuerzo de la plantilla de fisioterapeutas y la renovación del material.

Asimismo, ha defendido un refuerzo estable de los dispositivos de Salud Mental -URA, USMIJ y la Comunidad Terapéutica- que permita cubrir vacaciones, bajas y permisos, así como la reanudación y finalización de las obras de ampliación de la Unidad del Dolor, actualmente paralizadas pese al aumento de la demanda asistencial.

Por último, Ruiz ha avanzado que el grupo socialista solicitará a la Consejería de Salud información detallada sobre las inversiones ejecutadas y previstas en el Hospital Los Morales, así como sobre la cobertura real de las plantillas en las unidades afectadas, con el objetivo de “garantizar condiciones dignas de trabajo y una atención sanitaria de calidad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  4. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  5. La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
  6. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  7. Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

El CMC pide que la Mesa de Movilidad supervise obras clave y la vuelta de las bicis públicas

El CMC pide que la Mesa de Movilidad supervise obras clave y la vuelta de las bicis públicas

El PSOE llevará al Parlamento el "deterioro" del Hospital Los Morales y exige un plan urgente a la Junta

El PSOE llevará al Parlamento el "deterioro" del Hospital Los Morales y exige un plan urgente a la Junta

La Junta se suma un programa pionero de empleo para jóvenes vulnerables: estos serán los beneficiarios

La Junta se suma un programa pionero de empleo para jóvenes vulnerables: estos serán los beneficiarios

El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado

El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado

Movilidad activa la bonificación del 100% para coches eléctricos en la zona azul durante la primera hora

Movilidad activa la bonificación del 100% para coches eléctricos en la zona azul durante la primera hora

La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba

La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba

Un juzgado pide repetir una prueba a un aspirante a la Policía Local y el Ayuntamiento de Córdoba recurrirá

Un juzgado pide repetir una prueba a un aspirante a la Policía Local y el Ayuntamiento de Córdoba recurrirá

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la subida del 2,7 % en las tarifas del taxi para 2026

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la subida del 2,7 % en las tarifas del taxi para 2026
Tracking Pixel Contents