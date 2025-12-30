El PSOE llevará al Parlamento el "deterioro" del Hospital Los Morales y exige un plan urgente a la Junta

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha anunciado que trasladará al Parlamento de Andalucía la situación del Hospital Los Morales y exigirá a la Junta un plan urgente de actuaciones para frenar el "deterioro" de las instalaciones y los problemas de dotación de personal que, según ha denunciado, arrastra este centro adscrito al complejo hospitalario Reina Sofía.

Ruiz ha lamentado el estado actual del hospital, que debería ser, a su juicio, “un emblema de la sanidad pública cordobesa”, y ha acusado al Gobierno andaluz de “dejarlo morir poco a poco”. En este sentido, ha recordado que los sindicatos vienen alertando desde hace tiempo del “abandono” del edificio y de la existencia de "riesgos" para la seguridad y la salud laboral.

Entre los problemas señalados, el diputado socialista ha citado el "mal estado de los suelos, con el consiguiente riesgo de caídas, la acumulación de enseres y suciedad en zonas sin uso", así como la "sobrecarga de trabajo derivada del déficit de plantilla en distintas unidades".

El parlamentario ha vinculado esta situación a lo que ha calificado como una “nefasta gestión sanitaria” del Ejecutivo autonómico, basada, según ha afirmado, en el "abandono" de infraestructuras, la "falta de planificación" y la "insuficiencia de personal". “Mientras en Córdoba la sanidad privada moderniza y amplía sus instalaciones, no es de recibo que la sanidad pública tenga hospitales en estas condiciones”, ha señalado. Ruiz ha añadido que, paralelamente, los hospitales comarcales están "perdiendo servicios y especialidades", lo que, a su juicio, supone un proceso de "desmantelamiento".

Entre las prioridades que el PSOE llevará a la Cámara andaluza, Ruiz ha destacado la necesidad de acometer una reforma integral del aparcamiento del hospital, que incluya el asfaltado, la mejora del drenaje y la iluminación para garantizar accesos seguros. También ha reclamado la reforma y ampliación de los espacios de fisioterapia, junto con el refuerzo de la plantilla de fisioterapeutas y la renovación del material.

Asimismo, ha defendido un refuerzo estable de los dispositivos de Salud Mental -URA, USMIJ y la Comunidad Terapéutica- que permita cubrir vacaciones, bajas y permisos, así como la reanudación y finalización de las obras de ampliación de la Unidad del Dolor, actualmente paralizadas pese al aumento de la demanda asistencial.

Por último, Ruiz ha avanzado que el grupo socialista solicitará a la Consejería de Salud información detallada sobre las inversiones ejecutadas y previstas en el Hospital Los Morales, así como sobre la cobertura real de las plantillas en las unidades afectadas, con el objetivo de “garantizar condiciones dignas de trabajo y una atención sanitaria de calidad”.