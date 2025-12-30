La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba

La Policía Nacional ha logrado identificar en Córdoba durante 2025 a más de 800 presuntos autores de delitos cometidos a través de la red, quienes han sido puestos a disposición judicial, esclareciendo delitos por un valor superior a los dos millones de euros.

Los resultados alcanzados por los agentes suponen un salto respecto a las cifras del año anterior, reflejando no solo un mayor número de casos resueltos, sino una mejora en la eficacia de nuestras estrategias de prevención, formación e investigación. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por los agentes durante este año, se ha contribuido de manera decisiva al esclarecimiento de delitos relacionados con la ciberdelincuencia, especialmente en el ámbito de las estafas cometidas a través de medios digitales, consolidando así su papel como referente en la provincia en la lucha contra las amenazas digitales y el fraude tecnológico.

Acciones preventivas e informativas

Además de las labores de investigación, la Policía Nacional en Córdoba ha llevado a cabo numerosas acciones preventivas e informativas en materia de ciberdelincuencia a través de su participación en el Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, que se desarrolla en numerosos centros de Córdoba y provincia, alertando a los menores, padres y madres y educadores de los peligros de la red y de cómo navegar de forma segura, así como el desarrollo del Plan Comercio Seguro llevado a cabo por la Policía Nacional, impartiendo charlas en diversos foros con el objetivo de concienciar a la ciudadanía y ofrecer herramientas prácticas para prevenir este tipo de delitos.

En un contexto en el que las cifras de ciberdelitos continúan siendo una preocupación prioritaria para la sociedad, la labor desarrollada por la Policía Nacional adquiere una relevancia creciente en la protección de la ciudadanía.