La Policía denuncia a 19 personas por falsificar tarjetas para aparcar en zonas reservadas a movilidad reducida

La Policía Local ha tramitado durante 2025 en Córdoba un total de 88 propuestas de sanción por uso indebido de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida o discapacidad. Igualmente, desde el pasado mes de enero, se han tramitado 19 atestados por presunta falsedad documental de estas tarjetas al detectarse que las personas que hacían uso de ellas no eran sus titulares.

Acerca de los motivos más denunciados, la Policía Local ha señalado, entre otros, casos de tarjetas PMR manipuladas en las que algunas eran pertenecientes a personas fallecidas, otras presentaban la fecha de caducidad falsificada, igualmente ha habido casos de uso por parte de familiares sin que el titular estuviera presente en el vehículo; en los casos más graves se han intervenido tarjetas manipuladas, falsificadas o reproducidas sin autorización.

Delito de falsedad documental

La Policía Local recuerda que este tipo de conductas puede ser constitutivo de un delito de falsedad documental, recogido en el artículo 392 del Código Penal, que establece penas de prisión de seis meses a tres años, y multa de seis a 12 meses para quienes, sin ser autoridad o funcionario público, usen o participen en la falsificación de documentos oficiales, en relación con lo dispuesto en el artículo 390.

Como ha insistido la Policía, estas actuaciones no solo constituyen una infracción administrativa o penal, sino que además perjudican directamente a las personas con movilidad reducida que ven limitadas sus posibilidades de estacionamiento por el uso fraudulento de los espacios reservados. Como parte de estos procedimientos, todas las tarjetas implicadas en un uso indebido han sido retiradas cautelarmente, de acuerdo con la normativa vigente, con el objetivo de impedir que se mantenga o se repita la infracción mientras se resuelve el expediente correspondiente.

Las tarjetas, personales e intransferibles

La Policía Local recuerda que las tarjetas PMR son personales e intransferibles. Su uso indebido puede conllevar sanciones administrativas importantes, incluida la retirada de la tarjeta, y en el caso de falsedades, la puesta a disposición judicial del presunto autor. Igualmente se insiste en que el respeto a las plazas PMR es un compromiso de ciudad. Los controles continuarán para garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar que estos espacios reservados cumplen su verdadera función: facilitar la autonomía y la movilidad de quienes más lo necesitan, han detallado desde el Ayuntamiento.