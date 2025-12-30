Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oposiciones

Un juzgado pide repetir una prueba a un aspirante a la Policía Local y el Ayuntamiento de Córdoba recurrirá

La Junta de Gobierno Local autoriza la apelación del fallo judicial, que ordena retrotraer el proceso para repetir la prueba psicotécnica

Agentes de la Policía Local, en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local, en una imagen de archivo. / A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha estimado parcialmente el recurso presentado por un aspirante a las oposiciones para la provisión de 57 plazas del cuerpo de la Policía Local y ha anulado la resolución municipal que lo declaró "no apto" en la prueba psicotécnica. El fallo judicial, que no es firme, será recurrido por el Ayuntamiento de Córdoba tras autorizarlo la Junta de Gobierno Local en su última sesión, celebrada este martes, mediante un acuerdo aprobado por urgencias.

La sentencia considera que la exclusión del aspirante no se ajustó a derecho al apreciarse deficiencias en la publicidad y en la transparencia de la prueba psicotécnica. En concreto, el juzgado señala que el tribunal calificador no hizo públicos con carácter previo los criterios de baremación y corrección ni explicó de forma suficientemente individualizada los motivos por los que el candidato fue declarado no apto, vulnerando así los principios de publicidad, mérito y capacidad que rigen los procesos selectivos.

Ordena retrotraer el proceso

No obstante, el fallo no reconoce directamente el aprobado del demandante ni le otorga plaza alguna. El juzgado se limita a anular la resolución impugnada y ordena la retroacción del proceso al momento anterior a la celebración de la prueba psicotécnica, para que esta pueda repetirse con garantías, una vez definidos y publicados el perfil profesiográfico y los criterios de evaluación, sin que ello afecte a los aspirantes ya aprobados y con plaza.

Tras tener conocimiento de la resolución judicial, la Asesoría Jurídica municipal elevó un informe a la Junta de Gobierno Local en el que proponía la interposición de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El Ayuntamiento justifica esta decisión en la existencia de "resoluciones judiciales contradictorias" sobre el mismo proceso selectivo, ya que otros juzgados de lo contencioso de Córdoba han dictado sentencias en sentidos distintos en recursos presentados por aspirantes de la misma convocatoria.

Con la aprobación del recurso, el Ayuntamiento pretende que sea el TSJA quien fije un criterio unificado sobre la validez de la prueba psicotécnica aplicada en estas oposiciones. Mientras se resuelve la apelación, la sentencia no es firme y no se ejecuta, por lo que el proceso selectivo no se ve alterado de forma inmediata ni se procede a la repetición de pruebas.

