José Villamor, coportavoz de la Plataforma por las pensiones públicas: «El precio de los alimentos ha subido un 33,9% desde 2019»

José Villamor, uno de los portavoces de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Sistema Público de Pensiones en Córdoba, afirma que la subida del 2,7% anual prevista para 2026 «es insuficiente, sobre todo, para las pensiones bajas, porque no llegan a final de mes y a muchos de ellos les cuesta trabajo calentarse».

La plataforma reivindica que la pensión mínima sea igual al salario mínimo (1.184 euros por 14 pagas), «pero la ley establece como referencia, para las contributivas, el umbral de la pobreza», explica. Además, en las pagas no contributivas, la referencia es el 75% de ese umbral y este colectivo exige que sea el 100%. El umbral de riesgo de pobreza se situó en 2024 en 11.584 euros para los hogares de una persona, de acuerdo con la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Esa cantidad se traduciría en 827 euros mensuales por 14 pagas.

José Villamor recuerda que gran parte de lo que ganan muchos pensionistas se dirige a alimentación, medicinas y cuidados. «El IPC se basa en una cesta de la compra con una serie de productos, pero no es lo mismo para quien gana 10.000 euros al mes», subraya.

En este sentido, alude a un estudio del Banco de España (BDE), que señala que entre 2019 y 2024 el precio de los alimentos ha subido un 33,9%. Se refiere al artículo Evolución y perspectivas de los precios de los alimentos, difundido el pasado mes de abril, que también afirma que «los precios de los alimentos en España han aumentado más que los del resto de los componentes de la cesta de la compra», debido a factores como el alza de la energía y los fenómenos meteorológicos extremos.

Además, el BDE detalla que «los precios relativos de los alimentos han crecido en España en mayor medida que en la Unión Económica y Monetaria». Ello se debe a la distinta composición de la cesta de consumo, ya que algunos de los alimentos que más se han encarecido, como el aceite de oliva, tienen un mayor peso en España.