El Jardín Botánico de Córdoba contará con un nuevo invernadero y esto es lo que guardará en su interior

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), ha sacado a licitación un contrato para construir en las instalaciones del Real Jardín Botánico un nuevo invernadero que servirá para exhibir varias colecciones de plantas. El contrato sale a licitación por 157.886,76 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de tres meses, una vez se formalice. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 19 de enero para hacerlo.

El objeto del contrato que se licita es reformar un espacio, anexo a los invernaderos centrales, de forma que después se pueda construir un pabellón-invernadero. En ese edificio se exhibirá una colección de plantas caudiciformes y otras plantas suculentas que proceden de una donación particular realizada al Imgema.

La colección donada, se explica en la licitación, tiene un alto valor tanto “cualitativo” como “cuantitativo”, por lo que se ha hecho necesario contar con una nueva instalación que servirá tanto para el cuidado de estas plantas como para su exhibición al público.

Con la obra, además, se aprovecha un espacio del Jardín Botánico que ahora mismo está en desuso y que está junto a los invernaderos centrales. El contrato persigue, por lo tanto, varios objetivos: tener el nuevo espacio expositivo con una colección vegetal de gran importancia; recuperar un espacio en desuso, pero con una ubicación privilegiada dentro del Botánico; eliminar aquellas instalaciones abandonadas (como una caldera, tuberías o depósitos) e integrar esas instalaciones dentro de las actuales.

En cuanto al contrato, se divide en dos lotes: por un lado está la obra para adecuar el espacio y, por otro, la construcción del invernadero en sí. El espacio en el que se actuará ocupa unos 290 metros cuadrados y tiene su origen en los años ochenta, cuando se hicieron unas instalaciones anexas a los invernaderos centrales para, entre otras cosas, controlar las condiciones ambientales para el cultivo y desarrollo de las colecciones vegetales.

Así será el invernadero

El invernadero a construir tendrá un diseño estructural tipo arco y será una única nave. Esa nave tendrá un ancho de nueve metros y un largo de 19 con una superficie total de 71 metros cuadrados. El sistema de ventilación será cenital y habrá dos puertas de acceso.