Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 30 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Viana en Navidad
Representación de ‘Entre fábulas y leyendas’
La programación familiar navideña de la Fundación Kutxabank pone en escena esta función a cargo de Uno Teatro y destinada a los más pequeños de la casa. La entrada es libre hasta completar aforo para niños y niñas de 4 a 12 años.
CÓRDOBA. Salón de Tapices del Palacio de Viana.
Plaza de Don Gome, 2.
12.00 horas.
Taller familiar
‘Cartas Ilustradas para Navidad’
El ciclo Navidad en el Museo de Bellas Artes organiza esta actividad inspirada en las Cartas Ilustradas de Rafael Romero de Torres. Se enseñará a diseñar y crear una carta ilustrada navideña y es necesario reservar en: conoceelbellasartes22@gmail.com.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Hilos de la diáspora’
Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
De 09.00 a 21.00 horas.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico