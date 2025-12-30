Qué hacer hoy en Córdoba, martes 30 de diciembre de 2025

Viana en Navidad

Representación de ‘Entre fábulas y leyendas’

La programación familiar navideña de la Fundación Kutxabank pone en escena esta función a cargo de Uno Teatro y destinada a los más pequeños de la casa. La entrada es libre hasta completar aforo para niños y niñas de 4 a 12 años.

CÓRDOBA. Salón de Tapices del Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 2. 12.00 horas.

Taller familiar

‘Cartas Ilustradas para Navidad’

El ciclo Navidad en el Museo de Bellas Artes organiza esta actividad inspirada en las Cartas Ilustradas de Rafael Romero de Torres. Se enseñará a diseñar y crear una carta ilustrada navideña y es necesario reservar en: conoceelbellasartes22@gmail.com.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. 12.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.