El Gran Circo Acrobático de China clausura la programación navideña en el Gran Teatro de Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) inicia el año 2026 con una programación variada que combina circo, teatro, flamenco y danza en los teatros públicos de la ciudad. El arranque del nuevo año tiene como uno de sus principales reclamos al Gran Circo Acrobático de China, que pondrá el broche final a la programación especial de Navidad en el Gran Teatro de Córdoba.

El histórico teatro cordobés ha comenzado el año con localidades agotadas para varias de sus citas destacadas. Es el caso de El Cascanueces, con la música de P. Tchaikovsky e interpretado por el Ballet Clásico Internacional, así como de La Bella Durmiente, del Ballet de Kiev, cuyas entradas se han agotado para la función prevista el 7 de enero.

Cinco funciones del Gran Circo Acrobático de China

Dentro de su gira, que incluye una veintena de funciones únicas en España, el Gran Circo Acrobático de China recala en Córdoba del 8 al 10 de enero con cinco funciones en el Gran Teatro. El espectáculo reúne a una treintena de artistas internacionales y narra la historia de un niño soñador que se adentra en un mundo de fantasía, en el que aparece una hermosa Hada Fénix que vuela sobre el mar.

El teatro toma protagonismo en enero

Tras la programación navideña, el teatro vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda del IMAE. El 17 de enero, José Sacristán presenta su última propuesta teatral, El Hijo de la Cómica, de Fernando Fernán Gómez, una función que también ha colgado el cartel de entradas agotadas en el Gran Teatro.

La programación teatral continúa el 23 de enero en el Teatro Góngora con El rey de la Farándula, protagonizado por Ángel Ruiz, un espectáculo concebido como un cabaret barroco, divertido y provocador.

Vanguardia y flamenco en los teatros municipales

La escena más contemporánea estará presente el 15 de enero en el Teatro Góngora con Still? (Tientos de la Ruina Futura), de la Compañía 2Proposiciones, bajo la dirección de Raquel Madrid.

El flamenco llegará en enero de la mano de dos grandes artistas nacionales. El 16 de enero, Rosario La Tremendita presenta Tránsito, su última propuesta, recientemente estrenada y concebida desde la búsqueda del silencio y la huida del ruido. La programación del mes se cerrará el 24 de enero en el Gran Teatro con La última folclórica, de Laura Gallego, cuyas localidades ya se han agotado.

Venta de entradas

Las entradas para todos los espectáculos programados por el IMAE están disponibles en su web, en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la APP IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.