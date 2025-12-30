García-Ibarrola: «Córdoba se enfrenta al reto de adaptarse a un contexto marcado por el cambio climático»

2025 ha llegado a su fin. Como delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ¿qué balance hace de su gestión?

La valoración es totalmente positiva. Ha sido un año en el que hemos avanzado en aspectos relacionados con el desarrollo verde y la sostenibilidad y seguimos trabajando en ello. Creo que estamos trasladando de forma sólida a la ciudadanía la importancia del cuidado del medioambiente, un objetivo que hemos tenido desde el principio en el punto de mira y poco a poco lo vamos consiguiendo. Córdoba es una ciudad que sigue creciendo en verde, en la que estamos poniendo en práctica muchas iniciativas y actividades con soluciones vinculadas a la naturaleza, como el programa ‘Del Cloro a la Biodiversidad’, los humedales urbanos, el proyecto Hisla… En definitiva, un trabajo muy ligado a esa concienciación sobre el cuidado del planeta.

Hablemos del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental, Imgema, ¿qué proyectos clave se han desarrollado este año?

El proyecto fundamental llevado a cabo ha sido el de conseguir llevar el ‘agua bruta’ al Real Jardín Botánico de Córdoba, que venía demandando una actualización de su sistema de riego y de este modo ya no hay que recurrir al agua potable. Además, llega con la presión suficiente para que permita aumentar la automatización del riego, aumentando de forma notable su eficiencia. Otro de los aspectos destacables es el trabajo que se sigue realizando con los grupos de visitantes. Igualmente, me gustaría mencionar la renovación del acuerdo con la Junta de Andalucía sobre el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, que ha permitido una importante inversión en este.

Se han llevado a cabo diversas actividades en la Ciudad de los Niños. / Imagen cedida por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

También son importantes las actividades que se siguen llevando a cabo en la Ciudad de los Niños, en el marco del Programa Educativo del Imgema, especialmente con colectivos con necesidades especiales, y que nos han llevado a marcar un récord en el número de visitantes. Por otra parte, me parece satisfactorio que las puertas del Real Jardín Botánico se hayan abierto de forma mucho más amplia a la sociedad cordobesa y que se esté conociendo mejor la labor de conservación de la naturaleza que lleva a cabo, haciendo de este un referente más de la ciudad de Córdoba.

¿Y en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba?

Lo primero es destacar la satisfacción por haber conseguido que esté haciendo honor a su calificativo de ‘Centro de Conservación’, que mira por la protección de nuestra fauna con distintas líneas de actuación sobre especies en peligro de extinción. Sin duda, el hito más importante que se ha conseguido, y en esto tengo que manifestar mi agradecimiento a todo el equipo del Centro de Conservación que ha trabajado sin descanso para lograrlo, ha sido la entrada en la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Probablemente, es la institución más importante del mundo en su sector y nos da acceso a muchos más programas de conservación (aproximadamente 400). De estos, ya hay 19 que estamos llevando a cabo en nuestro centro, todos relacionados con animales en grave riesgo de desaparición.

Aula Zoo. / Imagen cedida por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Por otra parte, el acercamiento de los más pequeños a la naturaleza y su contacto con la fauna a través de los campamentos y las distintas actividades del programa educativo del Zoo son otro aspecto muy importante de su labor. Sobre todo, de aquellos con necesidades especiales. Estos campamentos, que en tiempos pasaban casi desapercibidos, ahora agotan sus plazas en minutos. También aquí se ha batido el récord de visitas este año, a pesar de las inclemencias meteorológicas.

Tras más de un año como presidente de Emacsa, ¿qué destacaría de su mandato?

Empezaría destacando la importancia del conocimiento de los ciudadanos sobre el servicio público más importante que existe. Emacsa ha demostrado su capacidad de responder con eficacia ante situaciones complejas y, a la vez, de impulsar proyectos estratégicos de futuro. Hemos afrontado con éxito retos como la colaboración con las zonas afectadas por la DANA de Valencia o el apagón eléctrico del 28 de abril, manteniendo siempre el servicio esencial a la ciudad.

García-Ibarrola. / Imagen cedida por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

También hemos reforzado la prevención ante lluvias torrenciales, multiplicando las actuaciones de limpieza y mantenimiento de los imbornales, y hemos avanzado hacia un modelo de gestión más sostenible con iniciativas como la naturalización de fuentes y estanques o la utilización de agua no potable para riego, con la próxima puesta en marcha de las conexiones para los parques del Canal y de Levante desde Asomadilla.

Además, Emacsa ha dado un paso decisivo en su transformación tecnológica al optar y ser seleccionada para recibir casi 5,3 millones de euros del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua para desarrollar el proyecto ‘#REDES_EMACSA 5.0’, con 21 actuaciones que permitirán completar la digitalización del ciclo integral y mejorar la eficiencia y calidad del servicio. Esta financiación estatal reconoce nuestro trabajo y nos permite dar un salto cualitativo en innovación y sostenibilidad.

En materia de gestión hídrica y medioambiental, ¿a qué retos se enfrenta actualmente Córdoba?

Córdoba se enfrenta al reto de adaptarse a un contexto marcado por el cambio climático, con sequías más prolongadas y episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes, unido a la necesidad del cumplimiento de las nuevas normativas promulgadas por las distintas administraciones en pro de los objetivos de desarrollo sostenible.

García-Ibarrola en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba. / Imagen cedida por la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente

El objetivo es garantizar el abastecimiento en cantidad y calidad, al tiempo que avanzamos hacia un modelo más eficiente y sostenible en la gestión del agua. En este sentido, es clave la apuesta por el uso de agua no potable para riego de zonas verdes y limpieza urbana, que nos permite preservar el agua de consumo humano y optimizar los recursos disponibles. A ello se suma el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, como los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), tanques de tormentas, la creación de humedales urbanos y proyectos de renaturalización que mejoran la gestión del agua de lluvia, reducen el riesgo de inundaciones y aportan beneficios ambientales y de biodiversidad. Todo este trabajo se apoya, además, en la modernización y digitalización del ciclo integral del agua, que nos permite anticiparnos, mejorar la eficiencia y tomar decisiones más precisas. El gran reto es seguir construyendo una Córdoba más resiliente, capaz de proteger un recurso esencial como el agua y de hacerlo compatible con la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental.

Por último, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha marcado la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente para el próximo año?

Para el próximo año, el objetivo principal se centrará en las líneas de actuación relacionadas con el eje 4 de nuestra agenda Córdoba contra el cambio climático, basada en el desarrollo verde de esta ciudad cuyo principal ejemplo es el anillo verde que continúa ampliándose. Trabajaremos para la mejora de la calidad de vida de los cordobeses actuando sobre la calidad del aire, así como con un interés especial en torno al ciclo integral del agua. De igual modo, con proyectos vinculados a programas de naturalización de espacios, el bienestar animal, el incremento de los metros cuadrados de jardines y con soluciones que nos permitan incrementar de forma notable la eficiencia hídrica y la seguridad ante circunstancias climatológicas extremas.