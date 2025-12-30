Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 30 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 31 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael de la Haza Cañete
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Rosa Rafaela Segura Miranda
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.
José Reyes Cortés
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Teodoro Durán Ávila
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
