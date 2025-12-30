Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el martes 30 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 31 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael de la Haza Cañete

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Rosa Rafaela Segura Miranda

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

José Reyes Cortés

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Teodoro Durán Ávila

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

