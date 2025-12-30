¿Hay clase en los colegios e institutos de Córdoba el 7 de enero?

Con la llegada de la Nochevieja y de la Cabalgata de los Reyes Magos, los escolares y docentes de Córdoba enfilan el final de las vacaciones de Navidad, que los mantienen lejos de las aulas desde el pasado 19 de diciembre, con más de dos semanas de asueto coincidiendo con las fiestas.

Tras el colofón del Día de Reyes, toca volver a clase para retomar las rutinas e iniciar el segundo trimestre del calendario escolar 2025-2026. Pero, ¿cuándo empiezan realmente las clases?

El calendario de este año tiene truco. Así, de acuerdo con la resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, las vacaciones de Navidad incluyen el periodo comprendido entre el 22 de diciembre y el festivo del 6 de enero. Entonces, ¿vuelven la comunidad educativa a clase el 7 de enero?

Un grupo de niñas del colegio público Eduardo Lucena a su llegada al centro en el primer día de clase. / VÍCTOR CASTRO

Este es el día de la vuelta a clase en Córdoba

Pues no, los escolares de la provincia pueden disfrutar de un día extra de las vacaciones de Navidad, puesto que el 7 de enero ha sido marcado por la Administración educativa como día no lectivo provincial. De este modo, los estudiantes y el profesorado de enseñanzas no universitarias dijeron adiós a las aulas el viernes 19 de diciembre y no volverán a clase hasta el jueves 8 de enero.

Para disfrutar de las siguientes vacaciones habrá que esperar hasta Semana Santa, fijada en el calendario del 30 de marzo al 5 de abril.

¿Cuántos festivos le quedan al calendario escolar?

Una vez regresen a las aulas, estudiantes y profesorado tendrán que esperar hasta finales de febrero para disfrutar del puente con motivo del Día de Andalucía. En 2026, en 28 de febrero cae en sábado por lo que solo contarán con el extra del lunes 2 de marzo, establecido como Día de la Comunidad Educativa.

Tras estos días, llegarán las vacaciones de Semana Santa, y ya solo quedará el festivo del 1 de mayo, que cae en viernes y dará lugar a un nuevo puente.

