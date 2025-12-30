Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas

Melchor, Gaspar y Baltasar vuelven a las calles de Córdoba para encontrarse con los niños y niñas cordobeses en uno de los momentos más especiales de la Navidad en la capital: la Cabalgata de los Reyes Magos. La cita es, si no hay contratiempos, el lunes 5 de enero en el preámbulo de la noche de Reyes, y del despertar más mágico e ilusionante en la mañana del 6 de enero.

Pero antes, sus Majestades de Oriente, junto con un séquito de carrozas y acompañantes recorrerán las principales vías de Córdoba en la Cabalgata oficial organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, así como en los desfiles de las barriadas periféricas y en las cabalgatas de tres barrios de la capital. Estos son todos los detalles de la cita más entrañable de estas fiestas.

Horario de la Cabalgata de Reyes en Córdoba

El desfile de sus Majestades de Oriente comenzará el lunes 5 de enero a las 17.00 horas en la plaza de Santa Teresa y concluirá en la avenida de Ollerías aproximadamente a las 21.30 horas. De ahí, los Reyes Magos se trasladarán a la plaza del Cristo de Gracia, en los jardines del Alpargate, para escenificar una adoración al Niño Jesús.

Recorrido de la Cabalgata de Reyes en Córdoba

La cabalgata mantiene el recorrido de años anteriores, y repite la novedad instaurada en la edición de 2024 con la adoración al Niño Jesús y la entrega a sus Majestades de las llaves de la ciudad por parte del alcalde José María Bellido. Este es el recorrido oficial:

Plaza de Santa Teresa

Avenida de Cádiz

Puente de San Rafael

Avenida del Corregidor

Avenida de Vallellano

Paseo de la Victoria

Ronda de los Tejares

Plaza de Colón

Avenida de los Molinos

Avenida de las Ollerías

Plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate)

Estos son los Reyes Magos de Córdoba

Para facilitar su presencia en todas las cabalgatas del país mientras se afanan en preparar los regalos para la Noche de Reyes, sus Majestades de Oriente han escogido en cada ciudad a unos representantes muy especiales, que ataviados con las mejores galas trasladarán a los pequeños su mensaje de paz, amor e ilusión. En Córdoba, han escogido a una enfermera de neonatos, un bombero y un abogado.

María del Mar Sánchez, Rey Gaspar

El Ayuntamiento de Córdoba ha escogido por sorteo al Rey Gaspar de la Cabalgata de Reyes 2026. En esta ocasión, el Consistorio rompe con la tradición de años anteriores en los que un ciudadano o ciudadana anónimos encarnaba al Rey Melchor y ha optado por poner rostro al Rey Gaspar.

La escogida ha sido María del Mar Sánchez Espejo, jubilada recientemente como enfermera de neonatos.

Jesús Sánchez de la Rosa, Rey Melchor

La Federación de Peñas Cordobesas ha sido la encargada de elegir este año mediante sorteo a la persona que representará al Rey Melchor y el escogido, entre candidatos de 35 peñas, ha sido Jesús Sánchez de la Rosa, miembro de la peña Bomberos de Córdoba Vulcano.

Souliman Diallo, Rey Baltasar

El abogado Souliman Diallo será el encargado de encarnar al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026. Sile, como se le conoce, nació en Córdoba en 1994, es hijo de padres senegaleses y representa un claro ejemplo de esfuerzo y compromiso.

Así será la Cabalgata de Córdoba

A la espera de los detalles de la edición de este año, se espera un formato similar al de 2025, con carrrozas iluminadas, acompañamiento musical, pasacalles y ballets. Entre los protagonistas, además de sus Majestades de Oriente y su séquito, no faltarán los personajes preferidos de los pequeños de la casa.

25 toneladas de caramelos

Los Reyes Magos y su cortejo repartirán en Córdoba 155.000 bolsas de gusanitos, 25.000 kilos de surtidos de caramelos y golosinas, y 5.000 balones (que se lanzarán desinflados).

Cabalgatas en los barrios de Córdoba

La cabalgatas de Ciudad Jardín, la Viñuela y Santa Rosa, organizadas por las asociaciones de comerciantes de los distritos, cada vez ganan más peso en la ciudad y más relevancia entre los cordobeses. Los desfiles comenzarán coincidiendo con el tramo final de la Cabalgata del Ayuntamiento.

Cabalgata de Ciudad Jardín

La comitiva saldrá de la calle Don Lope de Sosa a las 21.00 horas, y contará Cristian Carracedo, del Córdoba Club de Fútbol, como el Rey Melchor; Clara Criado, de Comercio Córdoba, será el Rey Gaspar; y Antonio Pérez, del sector hostelero, encarnará al Rey Baltasar.

Este año, la cabalgata de Ciudad Jardín contará con una gran cantidad de regalos aportados por la asociación: 4.000 balones, 5.000 peluches, unos 600 kilos de caramelos y 2.000 paquetes de gusanitos.

Cabalgata de laViñuela

La cabalgata saldrá desde el CEIP Los Califas a las 21.00 horas y finalizará en la Avenida Rabanales, en la cafetería Dapines. La comitiva, que cuenta con siete carrozas, comenzará con la Asociación de Coches 600, un clásico del desfile. El pasacalles irá acompañado por la Agrupación Musical Sagrada Cena, compuesta por cerca de 120 músicos, que pondrá el toque musical a un recorrido que incluye a más de 350 personas entre participantes de colegios y hermandades, voluntarios y personal de seguridad.

La lluvia de regalos también será grande. Se lanzarán entre 350-400 kilos de caramelos por carroza, además de balones gigantes, unos 1.200 peluches, y también frutos secos y golosinas de todo tipo.

Cabalgata de Santa Rosa

Este año, los Reyes serán Rafael González Requena, director del IES Grupo Cántico, como Melchor; Isma Ruiz, del Córdoba CF, como Gaspar; y Kevin Schutte, del Coto Córdoba CB, como Baltasar.

La cabalgata de Santa Rosa partirá a las 21.00 horas del IES Grupo Cántico y contará con una mayor cantidad de caramelos, juguetes y peluches, superando las cifras de ediciones anteriores y asegurando que la ilusión llegue a todos los niños del barrio.

Las Cabalgatas de las barriadas periféricas

Las cabalgatas de las barriadas periféricas de Córdoba son otra de las citas de la tarde del 5 de enero, partiendo entre las 15.30 y las 18.00 horas. Los cordobeses tienen cita con los Reyes Magos en Cerro Muriano, Trassierra, Alcolea, VillarrubiaEl Higuerón y Santa Cruz.