Córdoba deslumbra con la Gala Mágica Internacional en Las Tendillas

La plaza de Las Tendillas se ha convertido esta tarde en el epicentro de uno de los grandes atractivos de la programación navideña de Córdoba: la Gala Mágica Internacional. Desde las cinco de la tarde, niños y adultos han podido disfrutar de una jornada repleta de ilusión y entretenimiento, en un espectáculo que ha llenado la plaza de familias.

Flain que te Flain, anfitrión del evento

La gala ha estado dirigida por el mago cordobés Flain que te Flain, muy conocido por sus apariciones en televisión y por su trabajo con el público infantil. Flain ha ejercido de maestro de ceremonias, guiando a los asistentes a lo largo de toda la tarde y conectando con ellos con simpatía y cercanía.

Humor, levitación y espectáculo con Alúa

A Flain se le ha sumado el mago Alúa, también cordobés y Premio Nacional de Magia, que ha ofrecido un espectáculo cargado de humor. Además, contaba con números de levitación, que han sorprendido a grandes y pequeños.

Artistas internacionales y diversidad de disciplinas

La gala ha contado también con otros artistas de primer nivel nacional e internacional. Guillermo y su muñeco, procedentes de Argentina, han ofrecido un show de ventriloquia combinado con magia, que ha sorprendido a los más pequeños. El Dúo Kybalion, formado por una maga rusa y un mago argentino, ha presentado un espectáculo de magia visual de gran formato, avalado por tres premios nacionales, que ha dejado a todos asombrados. Para cerrar la jornada, La Pócima del Tiempo ha ofrecido un espectáculo que mezclaba misterio, asombro e ilusión, dejando al público completamente sorprendido.