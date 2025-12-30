FESTIVOS
Año nuevo, nuevo calendario laboral: estos son los festivos y puentes en Córdoba para 2026
El calendario laboral para 2025 que incluye 12 festivos a nivel regional, a los que se suman dos festivos locales en Córdoba
El calendario laboral de Andalucía para 2026 recoge 12 días marcados en rojo en el almanaque como jornadas festivas no laborables. Así se establece en el decreto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma para el año 2026.
De acuerdo con la norma, que parte de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se establecen un máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de las cuales dos serán locales, debiendo respetarse en todo caso las fiestas de ámbito nacional como el 25 de diciembre, Día de Navidad; 1 de enero, Año Nuevo; 1 de mayo, Día del Trabajo; y 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
Calendario de festivos en Córdoba
Así, para repartir estas jornadas, hay varias fiestas a nivel nacional, otras a nivel autonómico y otras locales. Concretamente, hay ocho festivos nacionales, cuatro regionales, que vienen determinados por las comunidades autónomas, y dos locales, marcados por los ayuntamientos. En total, Córdoba disfrutará de 14 días festivos en 2026.
Fiestas nacionales en 2026
- 1 de enero, jueves. Año Nuevo.
- 6 de enero, martes. Epifanía del Señor.
- 3 de abril. Viernes Santo.
- 1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.
- 15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.
- 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.
- 8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, viernes. Navidad.
Días festivos en Andalucía en 2026
- 1 de enero, jueves. Año Nuevo.
- 6 de enero, martes. Día de Reyes
- 28 de febrero, sábado. Día de Andalucía.
- 2 de abril. Jueves Santo.
- 3 de abril. Viernes Santo.
- 1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.
- 15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.
- 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.
- 2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.
- 7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, viernes. Navidad.
Días festivos en Córdoba en 2026
- 1 de enero, jueves. Año Nuevo.
- 6 de enero, martes. Epifanía del Señor.
- 28 de febrero, sábado. Día de Andalucía.
- 2 de abril. Jueves Santo.
- 3 de abril. Viernes Santo.
- 1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.
- 15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.
- 8 de septiembre, martes. Día de la Fuensanta.
- 12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.
- 24 de octubre, sábado. Día de San Rafael.
- 2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.
- 7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, viernes. Navidad.
¿Cuántos puentes festivos hay en 2026?
Teniendo marcados los festivos en el calendario ya se puede establecer cuántos puentes festivos se podrán disfrutar en 2026. En total son cinco puentes festivos, más los días de descanso en Semana Santa. Así, por el 1 de mayo (viernes), 12 de octubre (lunes), Todos los Santos (pasa de domingo a lunes), Puente de la Constitución (pasa de domingo a lunes 7 y martes 8) y Navidad (cae en viernes).
