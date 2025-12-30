Fiesta de Fin de Año en Córdoba, concierto de Año Nuevo y Cartera Real para una agenda de ocio a ralentí en el arranque de 2026

El adiós al 2025 y la bienvenida al 2026 tiene tres claros protagonistas en la agenda de ocio de Córdoba en un fin de semana que se alarga a modo de macropuente entre el miércoles de Nochevieja y el festivo de Año Nuevo del jueves, que enlaza, viernes mediante, con el fin de semana. De un lado, los eventos vinculados al Fin de Año. De otro, el tradicional concierto de Año Nuevo, y los prolegómenos de la Cabalgata de Reyes Magos, con la que la ciudad dirá adiós a la Navidad y se adentrará en la rutina de un nuevo año.

Pre-uvas infantiles en Las Tendillas

Como es tradicional, el Ayuntamiento de Córdoba ha organizado una fiesta infantil previa a las Campanadas de Nochevieja. La cita es a las 10.00 horas en la plaza de Las Tendillas y está dirigida a niños de 4 a 11 años. Las Campanadas para los más pequeños contarán con un parque infantil con diferentes estructuras hinchables y música navideña, que incluye un pasacalle con animación de muñecos. A las 12.00 horas llegará el turno de las campanadas en las que la uvas se transforman en chucherías, y después el espectáculo musical Las Uvas Mágicas, a cargo del mago Alúa y la animadora Claret, un show interactivo con regalos, risas y participación.

A. J. González

Carrera de San Silvestre

Fiel a su cita cada 31 de diciembre, llega la competición más divertida del año: la 41 Carrera de San Silvestre. El principal atractivo de la edición de este año es el cambio en el recorrido, que recorrerá 10 kilómetros a partir de las 16.00 horas. En lugar de dar dos vueltas a un circuito, como en anteriores ediciones, los organizadores han optado por un recorrido nuevo de aproximadamente diez kilómetros que pasará por el Figueroa, Arroyo del Moro, Noreña, Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel.

La San Silvestre de Córdoba 2024. / A.J.González

Fiesta de Fin de Año

La plaza de Las Tendillas será el escenario desde el que Córdoba despida oficialmente el año 2025 a medianoche con las campanadas al son de la soleá. Pero la diversión empezará a las 23.00 horas con el comienzo de la Fiesta de Fin de Año, y se prolongará hasta las 2.30 horas. A las 23.00 horas, al concierto de Tabernícolas, uque animará la velada hasta las 23.50 horas. En ese momento tomará el relevo la animación del periodista de Canal Sur Jorge Carmona antes de las campanadas. Tras la toma de las uvas, con suelta de globos y pirotecnia, la música volverá con un segundo pase de Tabernícolas hasta el cierre de la noche.

Reloj de la plaza de las Tendillas. / CÓRDOBA

‘Tardevieja’ en El Higuerón y Campanadas en Cerro Muriano

La fiesta de Nochevieja se adelanta unas horas en la barriada de El Higuerón con la ‘Tardevieja’. Será a partir de las 15.00 horas, en la plaza Rafael Villar. Además, en Cerro Muriano se celebran las Campanadas a partir de las 23.30 horas, en la plaza de Andalucía.

Cotillones de Fin de Año

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha autorizado cotillones en el Club Figueroa y el Club Hípico. Por su parte, las salas de conciertos, como la Sala M100 o la discoteca Cariño, y pubs de la capital cuentan con eventos especiales para la madrugada del 1 de enero de 2026 con fiestas que darán comienzo a partir de las 00.30 horas del 1 de enero de 2025, una vez hayan terminado las Campanadas. También habrá fiesta en Long Rock y Kamaleónica.

Concierto de Año Nuevo

La Orquesta de Córdoba celebra la llegada de 2026 con su tradicional Concierto de Año Nuevo , que este año propone un viaje musical desde el Madrid castizo hasta la elegancia de Viena. La soprano cordobesa Auxiliadora Toledano, Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras, será la protagonista de una cita que ya tiene entradas agotadas.

Imagen de archivo de la Orquesta de Córdoba / CÓRDOBA

El programa combina el patrimonio lírico español con los grandes clásicos de la tradición centroeuropea. La velada comenzará con Tomás Bretón y Federico Chueca, incluyendo el preludio de La verbena de la paloma y el als de la bujía, y continuará con la romanza María la O, de Ernesto Lecuona y la rapsodia España, de Emmanuel Chabrier. En la segunda parte, los grandes valses y polkas de los Strauss toman protagonismo con piezas como Voces de primavera, Jockey-Polka y el emblemático El Bello Danubio Azul, que cerrará el concierto como un himno de esperanza para el nuevo año. El programa se completa con Bacanal, de Saint-Saëns, y la aria Mis labios besan con tanto ardor de Franz Léhar.

El concierto se celebrará los días 1 y 2 de enero, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro de Córdoba.

Desfile del Cartero Real

El Cartero Real recorrerá las calles de Córdoba el 3 de enero, a las 17.00 horas, para recoger las misivas de los niños a sus Majestades de Oriente. El recorrido será desde las Tendillas, Capitulares, San Pablo, Realejo y Padres de Gracia. También estará presente ese día por la mañana en Trassierra y el Zoológico.

La Cartera Real recorre las calles de Córdoba / Manuel Murillo

Ruta de Belenes por Córdoba

Otro plan para estos días de ocio es visitar los belenes que participan en el Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba. La cita cumple este año su 44ª edición y ofrece la oportunidad de recorrer los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de la capital, con especial protagonismo de la zona centro.

En total participan 27 belenes con las categorías de populares, artísticos y dioramas; y fuera de concurso se exhiben el Belén de Kutxabank, en el Edificio de Servicios Generales y Oficina Principal, Ronda de los Tejares esquina con la Avenida de Gran Capitán, en el escaparate, y también el Belén de la Fundación Kutxabank, en el Palacio de Viana.

Los belenes se pueden visitar del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026, y el horario de apertura puede variar según el recinto. Puede consultarse el listado completo aquí.

Concurso de belenes 2025. / Córdoba