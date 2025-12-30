CCOO firma en Córdoba la nueva jornada laboral para el sector de la construcción

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha firmado con la patronal Construcor y UGT la jornada laboral de la construcción para el próximo año y las tablas salariales del sector, que supondrán un incremento del 6,9%, con una subida del 0,4% correspondiente a 2024, un 3,5 % del 2025 y un 3 % para el 2025.

Sin embargo, el aspecto más destacado es el incremento de días de jornada continua y jornada intensiva. La secretaria General del mencionado sindicato del Hábitat, Esperanza Sánchez, explica que “por un lado hemos ampliado el periodo de jornada intensiva de siete horas, pasando de 60 a 64 días y, por otro, se han incrementado los días de jornada continuada de ocho horas hasta 9 días, de forma que el próximo año se trabajarán hasta 73 días en horario de mañana, de 7.00 a 15.00 horas, en el caso de la jornada continuada y de 07.00 a 14.00 horas en el de la continua de verano”.

En concreto, la jornada continua se aplicará el 2 de enero, del lunes al miércoles de Feria y del 31 de agosto al 4 de septiembre, mientras que la jornada intensiva dará comienzo el 8 de junio y concluirá el 28 de agosto, de forma que prácticamente desde Feria hasta el 4 de septiembre solo se trabajará en horario de mañana.

“En una provincia como Córdoba, en donde los rigores del verano son tan intensos, mantener y mejorar la jornada continua e intensiva era un objetivo primordial para CCOO, y creemos que el calendario de 2026 da respuesta a esta necesidad. Además, la aplicación de la jornada intensiva en Semana Santa y en Feria es un paso hacia le mejora de la conciliación en el sector”, destacó Esperanza Sánchez.