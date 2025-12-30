Condiciones laborales
CCOO firma en Córdoba la nueva jornada laboral para el sector de la construcción
El sindicato destaca que, sin rebajar los días de jornada intensiva, se ha alcanzado un acuerdo que aumenta las jornadas continuas, sumando una semana más de jornada solo en horario de mañana
El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba ha firmado con la patronal Construcor y UGT la jornada laboral de la construcción para el próximo año y las tablas salariales del sector, que supondrán un incremento del 6,9%, con una subida del 0,4% correspondiente a 2024, un 3,5 % del 2025 y un 3 % para el 2025.
Sin embargo, el aspecto más destacado es el incremento de días de jornada continua y jornada intensiva. La secretaria General del mencionado sindicato del Hábitat, Esperanza Sánchez, explica que “por un lado hemos ampliado el periodo de jornada intensiva de siete horas, pasando de 60 a 64 días y, por otro, se han incrementado los días de jornada continuada de ocho horas hasta 9 días, de forma que el próximo año se trabajarán hasta 73 días en horario de mañana, de 7.00 a 15.00 horas, en el caso de la jornada continuada y de 07.00 a 14.00 horas en el de la continua de verano”.
En concreto, la jornada continua se aplicará el 2 de enero, del lunes al miércoles de Feria y del 31 de agosto al 4 de septiembre, mientras que la jornada intensiva dará comienzo el 8 de junio y concluirá el 28 de agosto, de forma que prácticamente desde Feria hasta el 4 de septiembre solo se trabajará en horario de mañana.
“En una provincia como Córdoba, en donde los rigores del verano son tan intensos, mantener y mejorar la jornada continua e intensiva era un objetivo primordial para CCOO, y creemos que el calendario de 2026 da respuesta a esta necesidad. Además, la aplicación de la jornada intensiva en Semana Santa y en Feria es un paso hacia le mejora de la conciliación en el sector”, destacó Esperanza Sánchez.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena