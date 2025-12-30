El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha acordado desestimar el recurso de reposición presentado por el carnicero del mercado municipal de El Naranjo Rafael Jiménez, confirmando así la extinción definitiva de su derecho de ocupación. El acuerdo ratifica la decisión adoptada el pasado mes de noviembre y cierra la vía administrativa.

Según la propuesta elevada por la delegación de Mercados y Comercio, respaldada por informe técnico-jurídico, el recurso "no aporta argumentos suficientes para invalidar el acuerdo municipal", por lo que el Ayuntamiento mantiene que la retirada del puesto es ajustada a derecho.

Este acuerdo da continuidad a la postura municipal ya avanzada en octubre, cuando el Ayuntamiento confirmó que el carnicero del Mercado del Naranjo no obtendría un puesto definitivo, al no cumplirse las condiciones exigidas para consolidar la concesión. En aquel momento, el Consistorio ya dejó claro que la ocupación del puesto tenía carácter provisional y que no generaba derecho alguno a su mantenimiento de forma permanente.

Con la desestimación del recurso, el comerciante agota la vía administrativa y solo podrá recurrir ahora a la jurisdicción Contencioso-Administrativa si decide impugnar la decisión municipal.

Construcción de un centro de mayores

En su momento, el delegado de Mercados y Comercio, Julián Urbano, subrayó que la decisión de liquidar la cesión municipal de este puesto estaba avalada por el consejo de distrito y el Consejo del Movimiento Ciudadano, ya que la salida del carnicero lleva parejo el proyecto de construcción de un centro de capacitación activa de mayores para la barriada cordobesa de El Naranjo. Esta iniciativa ya dispondría de un proyecto previo.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se explicó que se le habían ofrecido distintas alternativas a Rafael Jiménez para que trasladara su negocio a otro mercado municipal de la ciudad con puestos vacantes. No obstante, este habría rechazado esa oferta al entender que su clientela está en El Naranjo y que no tenía sentido trasladarse de barrio.

Rafael Jiménez, además de presentar alegaciones formadas a la decisión municipal, le envió una carta al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la que le solicitaba que revocase la decisión de la delegación de Mercados y Comercio. A pesar de los intentos del último inquilino del mercado de El Naranjo, el Consistorio ratifica la extinción del derecho de ocupación.