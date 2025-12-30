Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transporte público

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la subida del 2,7 % en las tarifas del taxi para 2026

La subida deberá ser autorizada por la Junta de Andalucía antes de su publicación en el BOJA

Un cliente toma un taxi en la estación de autobuses de Córdoba.

Un cliente toma un taxi en la estación de autobuses de Córdoba. / A. J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la actualización de las tarifas del servicio de taxi para el año 2026, que contempla una subida lineal del 2,7% tanto en la tarifa 1, correspondiente a días laborables en horario diurno, como en la tarifa 2, aplicable a noches, fines de semana y festivos.

El acuerdo se adopta tras analizar la propuesta presentada por el sector del taxi, los informes técnicos elaborados por la delegación de Movilidad y las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública. Según el informe municipal, la actualización responde al incremento de los costes de explotación del servicio y tiene como objetivo garantizar su viabilidad económica, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio entre la calidad del servicio y la protección de los derechos de las personas usuarias.

La subida afecta a todos los conceptos tarifarios, incluyendo la bajada de bandera, el precio por kilómetro recorrido, la hora de espera, la carrera mínima y los distintos suplementos, así como a los precios cerrados para servicios con origen o destino en barriadas periféricas y puntos estratégicos de gran demanda, como el aeropuerto o el conjunto arqueológico de Medina Azahara.

El acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local será remitido ahora a la Junta de Andalucía, administración competente para autorizar definitivamente la modificación de las tarifas, y una vez obtenida dicha autorización, la actualización será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para su entrada en vigor.

Así quedan los precios a partir de su aprobación

Con esta actualización, el precio por kilómetro recorrido queda fijado en 1,00 euro en tarifa de día y 1,26 euros en tarifa 2. La carrera mínima se establece en 4,85 euros durante el día y en 6,06 euros por la noche o en festivos, y la hora de espera alcanza los 25,56 euros en horario diurno y los 32,23 euros en horario nocturno.

La subida afecta igualmente a los suplementos y a los precios cerrados para servicios con origen o destino en barriadas periféricas y puntos estratégicos de gran demanda, como el aeropuerto, donde se mantiene un suplemento específico de 9,80 euros en determinados trayectos.

