Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PensionesAlojamientos ruralesIncendio en LucenaCabalgata de ReyesBioseguridadNiña PastoriSan SilvestreOcioCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

Servicios Sociales

El Ayuntamiento aprueba 360.000 euros en subvenciones para el voluntariado de Córdoba

Las entidades podrán presentar proyectos en dos líneas con un máximo de 6.000 euros cada uno

La concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, este martes en rueda de prensa.

La concejala de Servicios Sociales, Eva Contador, este martes en rueda de prensa. / CÓRDOBA

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba este año ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para el fomento del voluntariado, que se articula en dos líneas de actuación y que tienen el objetivo de fortalecer el tercer sector y aumentar la participación ciudadana en las entidades sociales.

Así lo ha informado este martes la responsable de Servicios Sociales, Eva Contador, que ha detallado que una de las principales novedades es el adelanto de la convocatoria al inicio del año gracias al crédito anticipado, lo que permitirá a las entidades desarrollar proyectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, evitando esperas habituales hasta mitad de ejercicio.

Además, el presupuesto global aumenta de 300.000 a 360.000 euros, y también se incrementa la ayuda máxima por proyecto, que pasa de 5.000 a 6.000 euros. Las entidades podrán concurrir a ambas líneas de forma simultánea.

Captación de nuevos voluntarios

Las líneas de actuación van dirigidas al fortalecimiento del entramado asociativo en la mejora de su estructura, coordinación y capacidad de trabajo en red, así como al impulso del voluntariado en las ONG, orientada a captar nuevos voluntarios y visibilizar la labor de las entidades sociales, dando respuesta a la actual falta de voluntariado que afecta a muchas organizaciones.

Para Contador, estas ayudas son fundamentales porque permiten reforzar la colaboración entre entidades, desarrollar proyectos específicos para darse a conocer entre la población y organizar actividades de sensibilización, congresos y acciones de visibilización social. Así, considera que este tipo de subvenciones contribuye directamente a fortalecer el tercer sector, que desempeña un papel esencial en la atención a colectivos vulnerables.

Noticias relacionadas y más

En la última convocatoria participaron 59 asociaciones, entre ellas entidades como Acoger, Fepamic y otras organizaciones sociales que desarrollan proyectos de intervención o sensibilización y apoyo a colectivos vulnerables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  4. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  5. La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
  6. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  7. Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba

La Policía Nacional finaliza el año con la identificación de más de 800 autores de ciberdelitos en Córdoba

Un juzgado pide repetir una prueba a un aspirante a la Policía Local y el Ayuntamiento de Córdoba recurrirá

Un juzgado pide repetir una prueba a un aspirante a la Policía Local y el Ayuntamiento de Córdoba recurrirá

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la subida del 2,7 % en las tarifas del taxi para 2026

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la subida del 2,7 % en las tarifas del taxi para 2026

La Policía denuncia a 19 personas por falsificar tarjetas para aparcar en zonas reservadas a movilidad reducida

La Policía denuncia a 19 personas por falsificar tarjetas para aparcar en zonas reservadas a movilidad reducida

El Ayuntamiento aprueba 360.000 euros en subvenciones para el voluntariado de Córdoba

El Ayuntamiento aprueba 360.000 euros en subvenciones para el voluntariado de Córdoba

¿Cuándo es el desfile de la Cartera Real en Córdoba y las medidas especiales de accesibilidad para este cortejo y la Cabalgata de Reyes?

¿Cuándo es el desfile de la Cartera Real en Córdoba y las medidas especiales de accesibilidad para este cortejo y la Cabalgata de Reyes?

Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia

Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia

Fiesta de Fin de Año en Córdoba, concierto de Año Nuevo y Cartera Real para una agenda de ocio a ralentí en el arranque de 2026

Fiesta de Fin de Año en Córdoba, concierto de Año Nuevo y Cartera Real para una agenda de ocio a ralentí en el arranque de 2026
Tracking Pixel Contents