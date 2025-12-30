Servicios Sociales
El Ayuntamiento aprueba 360.000 euros en subvenciones para el voluntariado de Córdoba
Las entidades podrán presentar proyectos en dos líneas con un máximo de 6.000 euros cada uno
La última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba este año ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para el fomento del voluntariado, que se articula en dos líneas de actuación y que tienen el objetivo de fortalecer el tercer sector y aumentar la participación ciudadana en las entidades sociales.
Así lo ha informado este martes la responsable de Servicios Sociales, Eva Contador, que ha detallado que una de las principales novedades es el adelanto de la convocatoria al inicio del año gracias al crédito anticipado, lo que permitirá a las entidades desarrollar proyectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, evitando esperas habituales hasta mitad de ejercicio.
Además, el presupuesto global aumenta de 300.000 a 360.000 euros, y también se incrementa la ayuda máxima por proyecto, que pasa de 5.000 a 6.000 euros. Las entidades podrán concurrir a ambas líneas de forma simultánea.
Captación de nuevos voluntarios
Las líneas de actuación van dirigidas al fortalecimiento del entramado asociativo en la mejora de su estructura, coordinación y capacidad de trabajo en red, así como al impulso del voluntariado en las ONG, orientada a captar nuevos voluntarios y visibilizar la labor de las entidades sociales, dando respuesta a la actual falta de voluntariado que afecta a muchas organizaciones.
Para Contador, estas ayudas son fundamentales porque permiten reforzar la colaboración entre entidades, desarrollar proyectos específicos para darse a conocer entre la población y organizar actividades de sensibilización, congresos y acciones de visibilización social. Así, considera que este tipo de subvenciones contribuye directamente a fortalecer el tercer sector, que desempeña un papel esencial en la atención a colectivos vulnerables.
En la última convocatoria participaron 59 asociaciones, entre ellas entidades como Acoger, Fepamic y otras organizaciones sociales que desarrollan proyectos de intervención o sensibilización y apoyo a colectivos vulnerables.
