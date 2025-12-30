Aucorsa incorpora 15 nuevos autobuses híbridos en Córdoba para modernizar su flota en 2026

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de Aucorsa, ha recibido los 15 nuevos autobuses urbanos de última generación que ya se encuentran en la ciudad. Las unidades están ubicadas en las instalaciones del taller oficial de la marca en Córdoba, donde se están realizando las actuaciones finales previas a su puesta en servicio que se hará efectiva en las primeras semanas de 2026.

Se trata del modelo Iveco Urbanway Mild Hybrid GNC de 12 metros, que combina propulsión por Gas Natural Comprimido (GNC) con un sistema de hibridación suave, reforzando la apuesta de la ciudad por una movilidad urbana más eficiente y sostenible.

Los nuevos autobuses incorporan un motor Cursor 9 GNC de 310 CV, asistido por un sistema eléctrico de 25–35 kW, gestionado mediante la transmisión automática Voith DIWA NXT, que permite la recuperación de energía en frenadas y deceleraciones. Disponen de seis bombonas de GNC (4+2), con una capacidad total máxima de 1.616 litros, así como de sistemas de seguridad activa ABS, ASR y EBS, y cámara de marcha atrás.

La nueva flota de Aucorsa. / CÓRDOBA

Ayuda a personas con movilidad reducida

En materia de accesibilidad, los vehículos son de piso bajo integral, cuentan con sistema de inclinación (kneeling) y rampas automática y manual, disponiendo de cuatro asientos reservados para personas con movilidad reducida y dos espacios multifuncionales para personas usuarias de silla de ruedas, carritos infantiles u otros elementos de apoyo a la movilidad. Cada unidad puede transportar hasta 96 personas y dispone de seis tomas USB dobles para la recarga de dispositivos móviles.

Ofrecen una imagen actualizada

Desde el punto de vista estético, incorporan el nuevo restyling frontal de Iveco, actualizando la imagen respecto a los cinco autobuses del mismo modelo incorporados en diciembre de 2023, que han ofrecido un muy buen rendimiento en el servicio urbano.

Durante el mes de enero, se completarán en el taller oficial los ajustes finales de interiores y la integración del nuevo sistema de billetaje y ayuda a la explotación de Aucorsa, que incluye el pupitre de conducción Cube+, contadores automáticos de aforo, paneles de información al viajero y sistemas de geolocalización y comunicaciones, junto con las comprobaciones funcionales habituales.

"Con esta incorporación, la empresa municipal Aucorsa refuerza su flota con tecnología contrastada, avanzando en la modernización del transporte público urbano y en su compromiso con una movilidad accesible, eficiente y de calidad para la ciudadanía", ha indicado el presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano.