Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado el contrato para restaurar la muralla y los paramentos de la antigua ermita de la Aurora, una actuación ampliamente demandada por los vecinos del casco histórico. El contrato salió a licitación por 44.000 euros con impuestos y, finalmente, ha sido adjudicado a la empresa Químicas y Tecnologías Aplicadas S. L. por algo más de 43.000.

Una vez se formalice el contrato, la empresa tendrá un plazo de cuatro meses para ejecutar los trabajos. El estado de la muralla y de parte de la antigua ermita no es el ideal. Tal y como se explicaba en el contrato, la humedad, el polvo y el ozono o el óxido de nitrógeno, así como agentes externos tales como factores climáticos o la intervención humana han provocado daños en estos elementos.

Grietas, erosiones o manchas están presentes ahora en el monumento son los problemas en los que la adjudicataria del contrato deberá intervenir. El objetivo de la intervención es conservar el bien restaurando las patologías aparecidas en el mismo causadas por distintos motivos, y que de no ser corregidas puede ocasionar peligro tanto para el bien patrimonial como para los usuarios del espacio y viandantes.

Ermita de la Aurora, ubicada en la calle San Fernando. / CÓRDOBA

Con esta intervención, se detalla en la memoria del contrato, "se devolverá a este elemento patrimonial las condiciones deseables de estabilidad y de uso del elemento y de su entorno inmediato y potenciarlo desde un punto de vista patrimonial, cultural y turístico".

Cesión a los vecinos

Según explicaron en abril de este año tanto el alcalde Córdoba, José María Bellido, como el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, el objetivo tras la restauración es volver a ceder a los vecinos la antigua ermita, tanto para usos sociales como culturales. El Consejo de distrito Centro ya ha usado el espacio para reuniones vecinales y también hubo un cine de verano.

Lo que comentó en su día el alcalde es que se iba a firmar un convenio con la misma asociación que ya lo utilizara en su día, la asociación vecinal La Axerquía, uno de los colectivos que había exigido su recuperación.