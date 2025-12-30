Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OpositoresEmbalsesCorderoDesaparecidos Málaga y GranadaEl tiempoLevante EsteOcioDanza de los locosCórdoba CF
instagramlinkedin

Casco histórico

Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba

La adjudicataria deberá actuar contra la humedad, el polvo o el ozono que se han acumulado en el monumento

Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando.

Ermita de la Aurora, en la calle San Fernando. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado el contrato para restaurar la muralla y los paramentos de la antigua ermita de la Aurora, una actuación ampliamente demandada por los vecinos del casco histórico. El contrato salió a licitación por 44.000 euros con impuestos y, finalmente, ha sido adjudicado a la empresa Químicas y Tecnologías Aplicadas S. L. por algo más de 43.000.

Una vez se formalice el contrato, la empresa tendrá un plazo de cuatro meses para ejecutar los trabajos. El estado de la muralla y de parte de la antigua ermita no es el ideal. Tal y como se explicaba en el contrato, la humedad, el polvo y el ozono o el óxido de nitrógeno, así como agentes externos tales como factores climáticos o la intervención humana han provocado daños en estos elementos.

Grietas, erosiones o manchas están presentes ahora en el monumento son los problemas en los que la adjudicataria del contrato deberá intervenir. El objetivo de la intervención es conservar el bien restaurando las patologías aparecidas en el mismo causadas por distintos motivos, y que de no ser corregidas puede ocasionar peligro tanto para el bien patrimonial como para los usuarios del espacio y viandantes.

Cordoba nueva normalidad Salvador Fuentes en la ermita de la Aurora en la calle San Fernando de la Feria

Ermita de la Aurora, ubicada en la calle San Fernando. / CÓRDOBA

Con esta intervención, se detalla en la memoria del contrato, "se devolverá a este elemento patrimonial las condiciones deseables de estabilidad y de uso del elemento y de su entorno inmediato y potenciarlo desde un punto de vista patrimonial, cultural y turístico".

Cesión a los vecinos

Según explicaron en abril de este año tanto el alcalde Córdoba, José María Bellido, como el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, el objetivo tras la restauración es volver a ceder a los vecinos la antigua ermita, tanto para usos sociales como culturales. El Consejo de distrito Centro ya ha usado el espacio para reuniones vecinales y también hubo un cine de verano.

Noticias relacionadas y más

Lo que comentó en su día el alcalde es que se iba a firmar un convenio con la misma asociación que ya lo utilizara en su día, la asociación vecinal La Axerquía, uno de los colectivos que había exigido su recuperación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
  2. El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
  3. La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
  4. El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
  5. La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
  6. La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
  7. Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
  8. La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

Fiesta de Fin de Año en Córdoba, concierto de Año Nuevo y Cartera Real para una agenda de ocio a ralentí en el arranque de 2026

Fiesta de Fin de Año en Córdoba, concierto de Año Nuevo y Cartera Real para una agenda de ocio a ralentí en el arranque de 2026

Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba

Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba

Córdoba despide 2025 con frío, a la espera de la borrasca de gran impacto Francis

Córdoba despide 2025 con frío, a la espera de la borrasca de gran impacto Francis

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 30 de diciembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 30 de diciembre de 2025

Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas

Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas

¿Hay clase en los colegios e institutos de Córdoba el 7 de enero?

¿Hay clase en los colegios e institutos de Córdoba el 7 de enero?

Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución

Así quedan las delegaciones de la Junta de Andalucía en Córdoba tras la apertura del edificio de la Plaza de la Constitución
Tracking Pixel Contents