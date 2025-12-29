La actualidad del lunes 29 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La programación de Fin de Año en Las Tendillas, la incertidumbre meteorológica sobre la Cabalgata de Reyes y el regreso al trabajo del Córdoba CF centran la actualidad
Córdoba se prepara para convertir de nuevo a Las Tendillas en el gran epicentro festivo de la ciudad por Nochevieja, con una programación que se extiende durante varios días y que culminará el 31 de diciembre con Jorge Carmona y la música de Tabernícolas. De otro lado, la mirada está puesta en la Cabalgata de Reyes, pendiente de unas previsiones meteorológicas que vuelven a amenazar con lluvias y reabren el debate sobre posibles cambios de fecha. Y, por último, el Córdoba CF ya ha regresado al trabajo tras la Navidad, con novedades en la enfermería, donde se reduce la lista, y la vista puesta en el estreno liguero de 2026 ante el Burgos.
Última hora
- Incendio en una vivienda de Lucena: muere un hombre y una mujer tiene que ser rescatada por los vecinos
Córdoba Ciudad
- Córdoba se prepara para una Nochevieja con los alojamientos rurales rozando el lleno
- La Diputación saca a la venta por tercera vez una parcela en la Carrera del Caballo para VPO
- El Ayuntamiento aprueba la cuarta adenda del convenio para exhumaciones de represaliados del franquismo
- La Policía Local de Córdoba impone 229 sanciones en el distrito Sur en el primer mes del grupo Rayo
- El hospital Reina Sofía entra por primera vez en el top de los mejores hospitales de España
- Le detienen por robar en un restaurante de la Judería de Córdoba, sale y vuelve a robar en dos vehículos
Provincia
- La Diputación de Córdoba designa casi 10 millones de euros para empleo, formación y desarrollo económico en 2026
- El Ayuntamiento de Lucena licitará en el primer semestre de 2026 la obra del parking de la Huerta del Carmen
Sucesos
- Una persona herida en una colisión por alcance entre tres vehículos en la ronda Este de Córdoba
- Localizado el cuerpo del segundo desaparecido en Málaga
- Localizan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Granada
Cultura
España
- Feijóo reafirma su compromiso de no gobernar con Vox y califica 2025 como "el peor año del peor Gobierno"
Internacional
