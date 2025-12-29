Córdoba se prepara para convertir de nuevo a Las Tendillas en el gran epicentro festivo de la ciudad por Nochevieja, con una programación que se extiende durante varios días y que culminará el 31 de diciembre con Jorge Carmona y la música de Tabernícolas. De otro lado, la mirada está puesta en la Cabalgata de Reyes, pendiente de unas previsiones meteorológicas que vuelven a amenazar con lluvias y reabren el debate sobre posibles cambios de fecha. Y, por último, el Córdoba CF ya ha regresado al trabajo tras la Navidad, con novedades en la enfermería, donde se reduce la lista, y la vista puesta en el estreno liguero de 2026 ante el Burgos.

