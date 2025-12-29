Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 29 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La programación de Fin de Año en Las Tendillas, la incertidumbre meteorológica sobre la Cabalgata de Reyes y el regreso al trabajo del Córdoba CF centran la actualidad

Una fiesta de fin de año en Las Tendillas.

Una fiesta de fin de año en Las Tendillas. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba se prepara para convertir de nuevo a Las Tendillas en el gran epicentro festivo de la ciudad por Nochevieja, con una programación que se extiende durante varios días y que culminará el 31 de diciembre con Jorge Carmona y la música de Tabernícolas. De otro lado, la mirada está puesta en la Cabalgata de Reyes, pendiente de unas previsiones meteorológicas que vuelven a amenazar con lluvias y reabren el debate sobre posibles cambios de fecha. Y, por último, el Córdoba CF ya ha regresado al trabajo tras la Navidad, con novedades en la enfermería, donde se reduce la lista, y la vista puesta en el estreno liguero de 2026 ante el Burgos.

Los fallecidos en Córdoba el lunes 29 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Córdoba se prepara para una Nochevieja con los alojamientos rurales rozando el lleno

Acali culmina una campaña de recogida de juguetes: "Si hay algo que de verdad nos cura, es dar aquello que un día también nos faltó"

Lo detienen por robar en un restaurante de la Judería de Córdoba, sale y vuelve a robar en dos vehículos

La Hermandad de San Rafael de Córdoba designa a Rafael Gómez Díaz como Exaltador de San Rafael 2026

El Colegio de la Abogacía de Córdoba reafirma su compromiso solidario con la entrega de ayudas a entidades sociales

El hospital Reina Sofía entra por primera vez en el top de los mejores hospitales de España

