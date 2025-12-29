La oferta de oposiciones para el año próximo incluye pruebas estatales, autonómicas y locales en sanidad, administración general y fuerzas de seguridad, y los opositores cordobeses competirán por más de 30.000 plazas de empleo público. De otro lado, toca hacer balance de la situación de los embalses de la provincia, que cierran su mejor ejercicio de los últimos siete años. Y por último, análisis del sector ganadero en la provincia con la mirada puesta en el precio del cordero, que sube al haber menos ejemplares esta campaña.

