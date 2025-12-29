Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del lunes 29 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La oferta de empleo público para 2026, el balance del año hidrológico en los embalses de la capital y el precio del cordero criado en Los Pedroches, tres titulares para empezar esta jornada

Examen de oposiciones en el Campus de Rabanales.

Examen de oposiciones en el Campus de Rabanales. / MANUEL MURILLO

Diario CÓRDOBA

La oferta de oposiciones para el año próximo incluye pruebas estatales, autonómicas y locales en sanidad, administración general y fuerzas de seguridad, y los opositores cordobeses competirán por más de 30.000 plazas de empleo público. De otro lado, toca hacer balance de la situación de los embalses de la provincia, que cierran su mejor ejercicio de los últimos siete años. Y por último, análisis del sector ganadero en la provincia con la mirada puesta en el precio del cordero, que sube al haber menos ejemplares esta campaña.

