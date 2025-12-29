La actualidad del lunes 29 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La oferta de empleo público para 2026, el balance del año hidrológico en los embalses de la capital y el precio del cordero criado en Los Pedroches, tres titulares para empezar esta jornada
La oferta de oposiciones para el año próximo incluye pruebas estatales, autonómicas y locales en sanidad, administración general y fuerzas de seguridad, y los opositores cordobeses competirán por más de 30.000 plazas de empleo público. De otro lado, toca hacer balance de la situación de los embalses de la provincia, que cierran su mejor ejercicio de los últimos siete años. Y por último, análisis del sector ganadero en la provincia con la mirada puesta en el precio del cordero, que sube al haber menos ejemplares esta campaña.
- Los opositores cordobeses competirán por más de 30.000 plazas en 2026
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- Los precios del cordero suben más de un 15% en Córdoba al reducirse su cantidad a la mitad
- Francisco Roldán, representante vecinal del futuro distrito Levante Este: "Los servicios públicos no están para ser rentables, sino para servir"
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba
- Córdoba apura las compras de Reyes Magos entre la lluvia y rebajas de hasta el 70%
- La obra para adaptar la Pérgola como sede de Turismo, a punto de empezar
- Trump y Zelenski estrechan posiciones sobre el plan de paz, aunque persisten puntos clave por cerrar: “Nos estamos acercando”
- Final de las vacaciones navideñas para el Córdoba CF: comienza el trabajo de la plantilla con un ojo puesto en la enfermería
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena