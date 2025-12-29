Tramas Home, Neksus y Vietnam LX, nuevas aperturas en el centro comercial La Sierra de Córdoba

El centro comercial La Sierra cierra el año 2025 "con una oferta comercial renovada", después de los cierres de marcas señeras como Bershka y Zara, del grupo Inditex, que han tenido lugar en los últimos meses. A través de un comunicado, la superficie comercial ofrece este balance y lo enmarca en la campaña La emoción del cambio.

Así, detalla que una de las incorporaciones más recientes ha sido Tramas Home, una nueva apuesta orientada al sector del hogar y la decoración. A esta apertura se suman la de Neksus, un operador especializado en telefonía móvil que reúne en un mismo punto de venta los servicios de diferentes marcas, y la de Vietnam LX Nails, un nuevo salón especializado en manicura y pedicura.

Según recuerda, estas tiendas se añaden a otras aperturas recientes como las de GeekAtmosphere y Zapa10, que abrieron sus puertas el pasado mes de octubre "y han registrado una excelente acogida por parte de los clientes", afirma. Con estas incorporaciones, el centro comercial La Sierra "continúa fortaleciendo su mix comercial junto a marcas líderes", destaca, citando como ejemplo, entre otras, a Stradivarius, Pull&Bear, Krack, Mango, Pandora y H&M.