¿Quiénes son Melchor, Gaspar y Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba?

El final de la Navidad en Córdoba llega cargado de ilusión, magia y de muchos regalos. Es el momento más esperado por los niños y niñas cordobeses: la Cabalgata de los Reyes Magos. Este año, y siempre y cuando el tiempo lo permita, el cortejo volverá a las calles de la capital en su fecha habitual, la tarde del 5 de enero, después de que el año pasado el desfile se adelantara un día por las inclemencias meteorológicas.

Así, el lunes 5 de enero, sus Majestades de Oriente recorrerán las principales vías de la capital para saludar a los niños y niñas cordobesas, a los que obsequiarán con caramelos y algún que otro presente lanzados desde sus carrozas.

La comitiva realizará el recorrido tradicional de otras ediciones, con un trayecto de casi 6 kilómetros que partirá a las 17.00 horas de la plaza de Santa Teresa, para terminar en torno a las 21.30 horas en la plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate), donde tendrá lugar la adoración de los Reyes. Este es el recorrido oficial:

Plaza de Santa Teresa

Avenida de Cádiz

Puente de San Rafael

Avenida del Corregidor

Avenida de Vallellano

Paseo de la Victoria

Ronda de los Tejares

Plaza de Colón

Avenida de los Molinos

Avenida de las Ollerías

Plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate)

Recorrido de la Cabalgata Reyes de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

¿Quién es quién en la Cabalgata de Córdoba?

Al igual que en Córdoba, los Reyes Magos acudirán a encontrarse en las calles con los niños de todo el país en la mayoría de ciudades y pueblos de España. Para facilitar su presencia en todas las cabalgatas del país mientras se afanan en preparar los regalos para la Noche de Reyes, sus Majestades de Oriente han escogido en cada ciudad a unos representantes muy especiales, que ataviados con las mejores galas trasladarán a los pequeños su mensaje de paz, amor e ilusión. En Córdoba, han escogido a una enfermera de neonatos, un bombero y un abogado

María del Mar Sánchez, Rey Gaspar

El Ayuntamiento de Córdoba ha escogido por sorteo al Rey Gaspar de la Cabalgata de Reyes 2026. En esta ocasión, el Consistorio rompe con la tradición de años anteriores en los que un ciudadano o ciudadana anónimos encarnaba al Rey Melchor y ha optado por poner rostro al Rey Gaspar.

María del Mar Sánchez, rey Gaspar en la Cabalgata de Córdoba. / Víctor Castro

La escogida ha sido María del Mar Sánchez Espejo, jubilada recientemente como enfermera de neonatos. "Siempre se me pasaba la fecha y este año he estado muy pendiente", ha comentado todavía sorprendida. "Hemos llegado y no sabíamos mi marido y yo ni qué número éramos; nos lo ha dicho una chica y mira", relató entre risas y lágrimas contenidas en el momento de ser elegida.

Jesús Sánchez de la Rosa, Rey Melchor

La Federación de Peñas Cordobesas ha sido la encargada de elegir este año mediante sorteo a la persona que representará al Rey Melchor y el escogido, entre candidatos de 35 peñas, ha sido Jesús Sánchez de la Rosa, miembro de la peña Bomberos de Córdoba Vulcano.

Jesús Sánchez será el Rey Melchor en la próxima Cabalgata. / CÓRDOBA

"Poder representar a una figura tan emblemática en tu ciudad natal es una ilusión enorme, un orgullo total", aseguró en el momento de su elección, que le pilló de servicio.

Souliman Diallo, Rey Baltasar

El abogado Souliman Diallo será el encargado de encarnar al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026. Sile, como se le conoce, nació en Córdoba en 1994, es hijo de padres senegaleses y representa un claro ejemplo de esfuerzo y compromiso.

Souliman Diallo, rey Baltasar de la cabalgata de Córdoba / A.J.González

Sile destaca por su cercanía y por la especial ilusión con la que afronta su participación en un evento tan emblemático para los más pequeños como es la Cabalgata de Reyes, tras vivirla toda su infancia junto a sus padres, que tenían un puesto en el Paseo de la Victoria.