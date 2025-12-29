REYES MAGOS 2026
¿Quiénes son Melchor, Gaspar y Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba?
Como cada año, sus Majestades de Oriente han elegido a tres personas muy especiales para que les representen mientras ellos se preparan para repartir los regalos en la noche más mágica del año
El final de la Navidad en Córdoba llega cargado de ilusión, magia y de muchos regalos. Es el momento más esperado por los niños y niñas cordobeses: la Cabalgata de los Reyes Magos. Este año, y siempre y cuando el tiempo lo permita, el cortejo volverá a las calles de la capital en su fecha habitual, la tarde del 5 de enero, después de que el año pasado el desfile se adelantara un día por las inclemencias meteorológicas.
Así, el lunes 5 de enero, sus Majestades de Oriente recorrerán las principales vías de la capital para saludar a los niños y niñas cordobesas, a los que obsequiarán con caramelos y algún que otro presente lanzados desde sus carrozas.
La comitiva realizará el recorrido tradicional de otras ediciones, con un trayecto de casi 6 kilómetros que partirá a las 17.00 horas de la plaza de Santa Teresa, para terminar en torno a las 21.30 horas en la plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate), donde tendrá lugar la adoración de los Reyes. Este es el recorrido oficial:
- Plaza de Santa Teresa
- Avenida de Cádiz
- Puente de San Rafael
- Avenida del Corregidor
- Avenida de Vallellano
- Paseo de la Victoria
- Ronda de los Tejares
- Plaza de Colón
- Avenida de los Molinos
- Avenida de las Ollerías
- Plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate)
¿Quién es quién en la Cabalgata de Córdoba?
Al igual que en Córdoba, los Reyes Magos acudirán a encontrarse en las calles con los niños de todo el país en la mayoría de ciudades y pueblos de España. Para facilitar su presencia en todas las cabalgatas del país mientras se afanan en preparar los regalos para la Noche de Reyes, sus Majestades de Oriente han escogido en cada ciudad a unos representantes muy especiales, que ataviados con las mejores galas trasladarán a los pequeños su mensaje de paz, amor e ilusión. En Córdoba, han escogido a una enfermera de neonatos, un bombero y un abogado
María del Mar Sánchez, Rey Gaspar
El Ayuntamiento de Córdoba ha escogido por sorteo al Rey Gaspar de la Cabalgata de Reyes 2026. En esta ocasión, el Consistorio rompe con la tradición de años anteriores en los que un ciudadano o ciudadana anónimos encarnaba al Rey Melchor y ha optado por poner rostro al Rey Gaspar.
La escogida ha sido María del Mar Sánchez Espejo, jubilada recientemente como enfermera de neonatos. "Siempre se me pasaba la fecha y este año he estado muy pendiente", ha comentado todavía sorprendida. "Hemos llegado y no sabíamos mi marido y yo ni qué número éramos; nos lo ha dicho una chica y mira", relató entre risas y lágrimas contenidas en el momento de ser elegida.
Jesús Sánchez de la Rosa, Rey Melchor
La Federación de Peñas Cordobesas ha sido la encargada de elegir este año mediante sorteo a la persona que representará al Rey Melchor y el escogido, entre candidatos de 35 peñas, ha sido Jesús Sánchez de la Rosa, miembro de la peña Bomberos de Córdoba Vulcano.
"Poder representar a una figura tan emblemática en tu ciudad natal es una ilusión enorme, un orgullo total", aseguró en el momento de su elección, que le pilló de servicio.
Souliman Diallo, Rey Baltasar
El abogado Souliman Diallo será el encargado de encarnar al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Córdoba 2026. Sile, como se le conoce, nació en Córdoba en 1994, es hijo de padres senegaleses y representa un claro ejemplo de esfuerzo y compromiso.
Sile destaca por su cercanía y por la especial ilusión con la que afronta su participación en un evento tan emblemático para los más pequeños como es la Cabalgata de Reyes, tras vivirla toda su infancia junto a sus padres, que tenían un puesto en el Paseo de la Victoria.
25.000 kilos de caramelos
Los Reyes Magos y su cortejo repartirán en Córdoba 155.000 bolsas de gusanitos, 25.000 kilos de surtidos de caramelos y golosinas, y 5.000 balones (que se lanzarán desinflados).
