"Los servicios públicos no están para ser rentables, sino para servir"

-¿Desde cuándo se viene reivindicando la constitución de Levante Este como distrito oficial de Córdoba?

-Esto empezó en 2019. Se comenzó a trabajar en ello en la última legislatura socialista y continuó en la primera del PP en coalición con Ciudadanos. En enero de 2020 se constituyó el consejo de distrito municipal, pero sin carácter administrativo real, y desde entonces llevamos reivindicando que se nos reconozca como distrito de pleno derecho.

-¿Qué pasos se han dado hasta ahora para avanzar en ese reconocimiento?

-Lo único que se ha hecho hasta ahora es constituirnos como consejo de distrito, pero sin entidad administrativa. No aparecemos en la web del Ayuntamiento, no existimos oficialmente a efectos de servicios y seguimos reclamando algo que debería ser una decisión política sencilla, porque no requiere grandes trámites burocráticos.

-¿Qué supone para los vecinos la aprobación de la moción en el último pleno municipal?

-La moción es un documento de mínimos y de buenas intenciones. Está bien que se apruebe, pero las propuestas llevan años hechas. Yo en el pleno quise dejar claro que esto ya no va de estudiar ni de pensar, sino de actuar con urgencia y convertir esto en una realidad.

-¿Cuántas urbanizaciones formarían parte del distrito Levante Este?

-El distrito estaría formado por Paraíso Arenal, Doña Manuela, Las Corralitas, La Colina, Torreblanca, Torreblanca Norte, Campiñuela Alta y Campiñuela Baja, entre otras zonas. Geográficamente iría desde el arroyo de Rabanales hasta la Nacional IV y desde el nudo de Carlos III hasta la zona de la Virgen de Linares.

-¿Cuántas personas viven actualmente en Levante Este?

-Estamos hablando de unas 7.000 personas, de todas las edades. Hay más de 800 mayores de 65 años y entre 700 y 800 menores y jóvenes. Aproximadamente un 60 o 70% vive en parcelaciones y el resto en el barrio urbanizado de Paraíso Arenal, donde además hay unas 200 viviendas de protección oficial.

-¿Cuáles son los principales problemas que tiene ahora mismo la zona?

-Tenemos problemas de transporte, de movilidad, de servicios básicos y de infraestructuras. No tenemos centro cívico, ni centro de mayores, ni instalaciones deportivas, ni centro de salud, ni colegios. Todo obliga a la gente a desplazarse constantemente en coche y eso genera atascos, gasto económico y problemas de aparcamiento en la ciudad.

-¿Qué cambiaría si Levante Este se convierte en distrito administrativo?

-Cambiaría todo, porque a partir de ahí se pueden hacer las cosas bien. Tendríamos servicios administrativos propios, planificación de infraestructuras y una participación ciudadana real. Ahora mismo las cosas se hacen porque nos dejan, no porque nos corresponda oficialmente.

-El transporte es una de las grandes reivindicaciones. ¿Qué es lo que piden exactamente?

-Pedimos una línea de autobús propia. Los servicios públicos no están para ser rentables, sino para servir. La gente no coge el autobús porque no hay, no porque no quiera. Aquí todo el mundo se mueve en coche porque no tiene alternativa.

-¿Qué otras infraestructuras consideran prioritarias?

-Un centro cívico es imprescindible, también un centro de mayores, instalaciones deportivas, un punto limpio y mejoras en las carreteras de acceso. Tenemos problemas graves de alumbrado público, de seguridad vial y de accesos alternativos a Córdoba.

-¿Qué papel debe jugar el Ayuntamiento en todo este proceso?

-El Ayuntamiento es el responsable de todo esto: transporte, saneamiento, alumbrado, limpieza y mantenimiento. Son competencias municipales y no se están asumiendo como deberían.

-¿En qué punto se encuentra el conflicto judicial con el Ayuntamiento?

-El Contencioso Administrativo nos ha dado la razón y ha condenado al Ayuntamiento a hacerse cargo de los servicios desde diciembre de 2019. El Ayuntamiento ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, si ratifica la sentencia, tendrán que devolvernos todo el dinero que hemos pagado estos cinco años.

-¿Qué pasos quedan por dar a partir de ahora?

-Lo primero es que el Pleno tome la decisión política de constituirnos como distrito administrativo. A partir de ahí tiene que llegar la planificación presupuestaria y la ejecución de las infraestructuras comprometidas.

-¿Hay un plazo aproximado para que esto se haga realidad?

-Sinceramente, no lo sé. Después de tantos años de promesas incumplidas es muy difícil ser optimista. Yo espero ver al menos el centro cívico iniciado, pero con la desidia que hay es imposible poner fechas.

-¿Tienen prevista alguna reunión con el alcalde para abordar este asunto?

-Sí, el día 14 de enero tengo una reunión con el alcalde. Y no va a ser una reunión suave. Voy a exigir responsabilidades, plazos concretos y que se cumplan las obligaciones que tienen.

-Para terminar, ¿qué mensaje le lanzaría a las instituciones?

-Pues que no pedimos más que nadie, solo lo mismo que tienen los demás distritos. Pagamos impuestos como cualquier ciudadano de Córdoba y tenemos derecho a recibir los mismos servicios. Queremos hechos, no más palabras.