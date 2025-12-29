El PSOE de Córdoba ve el casco histórico "borrado y olvidado" de los presupuestos para 2026

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha denunciado que el gobierno municipal del PP ha optado por “abandonar a los vecinos y vecinas del casco histórico” al ignorar las alegaciones presentadas por la asociación vecinal Regina Magdalena durante la tramitación de los presupuestos municipales de 2026, lo que le lleva a decir que “una vez más ha borrado y olvidado al distrito centro de las cuentas locales en su planificación anual”.

En su opinión, las alegaciones vecinales planteaban medidas “sensatas y necesarias” para frenar la despoblación, impulsar vivienda pública en alquiler, mejorar la movilidad sostenible, reforzar los equipamientos públicos de barrio y avanzar en sostenibilidad ambiental mediante más arbolado y sombra. “No se pedían privilegios ni ocurrencias, se pedían condiciones básicas para poder vivir en el casco histórico”, ha subrayado la edil socialista.

"Se gobierna sin escuchar"

Para Mamen González, la actitud del gobierno municipal del PP confirma su falta de compromiso con los barrios históricos. Así, afirma que “se abandona a quienes mantienen vivo el casco, mientras se gobierna desde un despacho, con presupuestos cerrados y sin escuchar a la ciudadanía”.

Desde el PSOE, Mamen González ha reiterado su apoyo expreso al movimiento vecinal, ha exigido al gobierno municipal que rectifique su forma de gobernar y ha advertido de que seguirán defendiendo un modelo de ciudad “que piense en las personas, en los barrios y en el futuro de Córdoba, y no en presupuestos que excluyen la participación vecinal”.