La Policía Local de Córdoba impone 229 sanciones en el distrito Sur en el primer mes del grupo Rayo

El grupo Rayo de la Policía Local de Córdoba ha cerrado su primer mes de funcionamiento con un balance de 229 sanciones impuestas desde el pasado 26 de noviembre. La creación de este dispositivo policial se fundamentó en dar respuesta a las demandas vecinales que solicitaban al Ayuntamiento de Córdoba un refuerzo de la presencia policial preventiva en determinadas zonas del distrito Sur donde se venían detectando conductas de riesgo para la seguridad vial, alteraciones de la convivencia y una creciente demanda vecinal de intervención policial ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales.

La intervención se ha basado "en una presencia policial visible y cercana", mediante patrullaje dinámico y controles estáticos en puntos estratégicos, lo que ha permitido anticipar conflictos, disuadir conductas incívicas y detectar infracciones de forma temprana.

Acerca de los controles de tráfico, estos se han realizado de forma constante, con un total de 741 vehículos controlados y la realización de pruebas a 360 conductores.

En este sentido, en materia de prevención de la seguridad vial, se han impuesto un total de 165 sanciones administrativas de tráfico, distribuidas de la siguiente forma:

84 infracciones por ITV caducada o desfavorable .

. 10 infracciones por carecer de seguro obligatorio, con el consiguiente riesgo para terceros.

20 infracciones relacionadas con el permiso de conducción.

7 infracciones por alcoholemia administrativa.

14 infracciones por consumo de drogas en la conducción (vía administrativa).

30 infracciones correspondientes a otras tipologías de tráfico.

Asimismo, los controles de tráfico realizados durante este mes han permitido la detección de infracciones penales, especialmente vinculadas a la seguridad vial, destacando los referidos a delitos por alcoholemia penal, conducción sin permiso y otros delitos relacionados con la conducción y el incumplimiento de resoluciones judiciales.

Junto a esto, al margen de las infracciones vinculadas exclusivamente a la seguridad vial, el grupo Rayo ha intervenido en la detección de una veintena de infracciones penales, entre las que se incluyen:

2 delitos por alcoholemia penal.

9 delitos por conducción sin permiso .

. 1 actuación por violencia de género.

1 quebrantamiento de condena o medidas judiciales.

1 delito contra la salud pública.

2 actuaciones relacionadas con ciudadanos extranjeros.

4 averiguaciones de domicilio.

44 intervenciones por actos incívicos

Por último, en materia de convivencia ciudadana a lo largo de este mes se han desarrollado 44 actuaciones por actos incívicos que reflejan una intervención policial orientada a la protección del uso normal del espacio público y a la respuesta a las demandas vecinales. La actuaciones principales se han desarrollado frente al botellón (13), las candelas (11) y los aparcacoches ilegales (7), y ello ha permitido reducir la reiteración de estas conductas en zonas previamente identificadas como conflictivas.

Acerca de este balance de actuaciones, el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, ha señalado que "en solo un mes se ha comprobado tanto la eficacia de las actuaciones, como la necesidad que existía en el distrito Sur de contar con este refuerzo, tal y como nos habían reclamado desde los órganos de participación ciudadana. El balance, como digo, es muy satisfactorio y vamos a continuar con estas actuaciones, ya que son garantía de una mejor convivencia y calidad de vida en el distrito".