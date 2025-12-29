Los opositores cordobeses competirán por más de 30.000 plazas en 2026

La oferta de empleo público prevista para 2026 se presenta como una gran oportunidad para miles de cordobeses que aspiran a un puesto estable en la Administración. Entre convocatorias ya anunciadas y otras previstas tanto a nivel estatal como autonómico, los aspirantes de la provincia podrán optar a más de 30.000 plazas en sectores clave como la sanidad, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad o la administración general. Un volumen de empleo que llega en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas, la necesidad de reducir la temporalidad y la presión sindical para acelerar y clarificar los procesos selectivos.

Lógicamente, no todas las plazas se ubicarán físicamente en Córdoba, pero sí son de libre concurrencia, por lo que cualquier aspirante cordobés puede presentarse. Eso sí, en el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Córdoba acabó el año con la convocatoria de 213 plazas, 168 de turno libre y 45 de promoción interna de los distintos grupos, con especial incidencia en Seguridad con 15 plazas de Policía Local y 35 plazas de bombero conductor. Además, incluye el refuerzo en otros servicios municipales considerados prioritarios: 34 ordenanzas, 11 ayudantes informáticos y 16 auxiliares administrativos. En la Diputación Provincial, su oferta fue aprobada por la junta de gobierno el pasado 9 de diciembre y contempla un total de 53 plazas, de las que 35 corresponden a turno libre y 18 a promoción interna.

El Gobierno central ha convocado 17.986 plazas para acceder a un empleo público en la Administración General del Estado, según la convocatoria publicada en el BOE el 22 de diciembre de 2025 . Las plazas se reparten entre turno libre y promoción interna e incluyen puestos en los cuerpos de Auxiliares de la Administración (C2), Administrativos y Técnicos Auxiliares de Informática (C1), así como en Gestión de la Administración Civil del Estado y Gestión de Sistemas e Informática (A2). Una parte de las plazas está reservada al cupo de discapacidad. El plazo para presentar solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación en el BOE y el trámite debe realizarse exclusivamente por vía electrónica.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025 para la Administración General de la Junta, que asciende a 3.422 plazas, de las cuales el 75 % serán de acceso libre (2.568 plazas) y el resto corresponde a promoción interna, mientras que para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) consta de 10.289 plazas, de las que unas 8.293 plazas son para turno libre y 1.996 para promoción interna, reforzando la carrera profesional del personal estatutario.

La sanidad

El sector de Sanidad de CSIF en Córdoba valora como positiva la Oferta de Empleo Público de 2025 para el Servicio Andaluz de Salud al tratarse de una propuesta «generosa» en la que la organización sindical ha participado.

La oferta de empleo incluye 6.554 plazas que repondrán a la plantilla que se jubilará en los próximos años y a las que hay que unir 3.535 de nueva creación; no obstante, CSIF lamenta que estas últimas no incluyan puestos en áreas tan importantes como prevención de riesgos laborales, el cuerpo A4 y algunas categorías de gestión y servicios. Por otro lado, CSIF destaca que considera que las plazas de promoción interna convocadas son suficientes para que todos los profesionales en disposición de ello puedan acceder a categorías superiores; sin embargo, el sindicato ha pedido que, «de forma inmediata», también se lleve a cabo el compromiso de la promoción de auxiliares administrativos a administrativos. «Un compromiso que ha de abordarse cuanto antes para que, de una vez por todas, todos los profesionales que realizan el mismo trabajo en su día a día tengan, como es de justicia, el mismo salario», agregan.

Del mismo modo, CSIF asegura que, además de la citada oferta de empleo, se haya aprobado la OPE para que médicos de Familia y pediatras puedan acceder finalmente a una plaza definitiva por concurso en zonas de difícil cobertura.

Según señala la secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos de Córdoba, Mari Carmen Heredia, «existe un compromiso por parte del SAS de que antes del primer trimestre de 2026 estén todas las categorías convocadas». Desde UGT SP aseguran que «estamos satisfechos con la oferta de empleo público, esperando que no se atrase y que todas las plazas ofertadas a concurso sean cubiertas al 100%», asegura Heredia.

Por el contrario, el secretario general del sindicato de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, cree que la oferta de 10.289 plazas de 2025 «es insuficiente para dar cobertura a las necesidades del sistema, muy mermado en los últimos años». La convocatoria, para el sindicato, «es escasa y no creemos que con ella se puedan reducir las listas de espera, que superan las 83.000 personas en la provincia».

En este sentido, no solo es importante el número de plazas que se oferten, sino las condiciones laborales, asegura. «Venimos alertando de que las malas condiciones laborales están provocando que los profesionales opten por irse a otras comunidades autónomas e incluso a la sanidad privada» y muestra de ello, agrega Damas, es que «el SAS ha tenido que incluir 125 plazas de médicos de familia y 62 de pediatría de atención primaria en la convocatoria de puestos de difícil cobertura porque muchos de los médicos residentes que han terminado su formación optan por irse ante la precariedad laboral que se les oferta». Hay especialidades que están muy por debajo de las cifras que deberían tener para prestar un servicio de calidad. Es el caso de Logopedia, Fisioterapia, técnico de Dietética y Radioterapia, otorrino o anestesia. Por otra parte, CCOO insiste en que es necesario revertir las externalizaciones de personal -principalmente de cocina, limpieza, diálisis, transporte sanitario y mantenimiento, especialmente en los hospitales de las antiguas agencias sanitarias, para equiparar su situación a la de los compañeros y compañeras contratados directamente por el SAS.

Educación

En Educación, por otra parte, según UGT Servicios Públicos Córdoba, la previsión es la de convocar 7.000 plazas para las oposiciones de 2026, la mayoría para las especialidades de Secundaria no convocadas en 2025. Aunque no está previsto que se convoquen plazas que se quedaron desiertas, «la consejería ha comentado al sindicato que está valorando convocar de nuevo Matemáticas e Informática para cubrir su demanda», según explica Juan Carlos Varo, secretario provincial de Enseñanza de UGT SP Córdoba.

El sindicato cuestiona cómo pretende la Junta alcanzar en 2026 el objetivo del 8% de tasa de interinidad, exigido por ley, con una oferta que considera «muy limitada», y reclama una negociación real para ajustar la oferta a las necesidades existentes.

El sindicato recuerda que ya se acordó la convocatoria de 1.112 plazas para distintos cuerpos docentes y 2.707 plazas para el cuerpo de maestros, que deben ejecutarse en un plazo máximo de tres años, pero insiste en que estas cifras «resultan raquíticas y muy inferiores» a las de otras comunidades autónomas.

UGT exige duplicar como mínimo el número de plazas ofertadas e incorporar aquellas que la consejería ha venido acumulando sin convocar en los últimos tres años. Además, alerta de que la actual propuesta supone «un retroceso» respecto a convocatorias anteriores, y que «no garantiza la estabilidad del profesorado y perpetúa elevados niveles de temporalidad más allá de 2026».

Finalmente, el sindicato reclama que la oferta de empleo público incluya también plazas de promoción profesional interna, tanto para el acceso de los cuerpos A2 a A1 como para el acceso a cátedras y a la inspección educativa.

El secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, José Enrique Guerra, explica que la Consejería de Desarrollo Educativo ha comunicado las especialidades que ofertará el próximo año 2026, que corresponden a los cuerpos de profesores de enseñanza Secundaria (590), de profesores de Música y Artes Escénicas (594) y de profesores especialistas en sectores singulares de la FP (598). En este listado se mantienen las previsiones que existían hasta ahora pero se incluyen las especialidades de Matemáticas PES y de Informática PES.

Para el sindicato, estas especialidades «se incluyen después de la desastrosa gestión por parte de la consejería de las oposiciones de este año 2025, que terminó con plazas sin cubrir». Desde CCOO «esperamos que el número de plazas sea el más alto posible para consolidar la plantilla pública educativa y que no se repitan las continuas invalidaciones improvisadas que sucedieron en 2025 y que maltratan el esfuerzo, el trabajo y la ilusión de años de opositores y opositoras», según el secretario General de Enseñanza de CCOO de Córdoba, José Enrique Guerra.

En términos generales, CCOO considera que la oferta de empleo público prevista para 2026 es «insuficiente» para dar cobertura a las necesidades reales tanto de la ciudadanía como de las distintas administraciones públicas.

En el caso de la Administración General del Estado, CCOO lamenta que aún se desconozca el número de plazas que se crearán en Córdoba. En este sentido, aseguran que los ámbitos más deficitarios en estos momentos son la Administración de Justicia, que acumula un importante retraso en la tramitación de procedimientos, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En este último ámbito, CCOO denuncia la falta de personal tanto en las oficinas de empleo como en los distintos servicios de la Seguridad Social, una situación que se traduce en demoras, sobrecarga de trabajo y dificultades para atender adecuadamente a la ciudadanía. De manera especial, el sindicato muestra su preocupación por la escasez de efectivos en la Inspección de Trabajo, un servicio clave para la defensa de los derechos laborales.

El secretario del Sindicato de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba, Juan Manuel Mena, señala «la gran cantidad de trabajo que deben gestionar y la importancia de realizar una gestión ágil de las demandas laborales para garantizar los derechos de las personas trabajadoras».