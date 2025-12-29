Lotería del Niño: Cómo conseguir el número que buscas si vives en Córdoba

Tras la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, quie marca oficosamente el inicio de las fiestas navideñas, el siguiente sorteo es la Lotería del Niño, que el próximo 6 de enero pondrá, a su vez, el broche a la Navidad coincidiendo con el Día de Reyes.

A la hora de comprar un décimo, mucha gente opta por elegir el que venden en su administración de confianza o en el bar que frecuenta. Sin embargo, mucha otra, prefiere jugar un número específico. Ante esto surge la duda de cómo encuentro el número que quiero. Te lo contamos.

El sorteo del Niño se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. / Agencias

¿Cómo localizar un número específico para la Lotería del Niño?

Muchas de las personas que juegan a la Lotería del Niño, todos los años lo hacen con el mismo número, otras, compran el que marque una indique una fecha determinada a nivel personal, como puede ser el nacimiento de su hijo, o un suceso relevante de ese año, como el inicio de la guerra de Ucrania. El problema surge cuando nuestras administraciones no cuentan con ese décimo. Por suerte, existe una solución.

Una persona se dispone a adquirir un boleto en una Administración de Loterías. / ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

Y es que, página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, cuenta con una sección en la que se puede participar de manera online en el sorteo. En ella, puedes escoger un número determinado. Si lo prefieres, también puedes hacer esto mismo pero desde la app de tu teléfono móvil.

Si eres más clásico y quieres tener tu décimo en el formato habitual, la misma web cuenta con un localizador, en el que se te señala dónde está disponible, por lo que, si tienes suerte, puede que se venda en Córdoba.