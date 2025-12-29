LOTERÍA DEL NIÑO 2026
¿Llegará la fortuna con la Lotería del Niño? Estas son las veces que Córdoba ha cantado el primer premio
La provincia más afortunada en el sorteo del 6 de enero es Barcelona
La poca fortuna de Córdoba en la Lotería de Navidad parece conectarse con la Lotería del Niño, el primer gran sorteo del año, que en el Día de Reyes, 6 de enero, pone el broche a las celebraciones de Navidad, cerrando así el círculo iniciado el 22 de diciembre con el Gordo.
Este año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad apenas dejó 650.000 euros en la provincia a través de trece décimos del Tercer Premio, por lo que muchos se conjuran al sorteo del Niño para romper la mala racha. Pero, ¿cuánto hace que no toca el primer premio de la Lotería del Niño en Córdoba? O más bien, ¿cuántas veces ha tocado el primer premio de la Lotería del Niño en Córdoba?
¿Cuál es la provincia con más primeros premios?
Al igual que ocurre con la Lotería de Navidad, Córdoba no es la provincia de España por la que se ha pasado en más ocasiones el primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño. En este sentido, la más afortunada es Barcelona, con 50, la última de ellas en 2024; seguida de cerca por Madrid (48). En 2025, el primer premio se vendió íntegramente en León.
En Andalucía, Córdoba tampoco es la que más suerte ha tenido, un protagonismo que ejercen Sevilla, con 11, seguida de Málaga (9).
¿Cuántas veces le ha tocado el primer premio a Córdoba?
Desde que el sorteo de la Lotería del Niño se celebra, es decir, dese 1941, en Córdoba únicamente ha tocado el premio más importante en tres ocasiones, por lo que es una suerte mucho menor que en la Lotería de Navidad, sorteo en el que ha tocado El Gordo nueve veces.
La primera vez que Córdoba descorchó el champán por la Lotería del Niño fue en 1964, con el número 09901, y la segunda en 1997 con el 13387. En esta última ocasión se vendió una serie en la administración número 10 de la capital, que estuvo premiado con 24 millones de las antiguas pesetas al décimo.
Hubo que esperar 27 años para que los millones del primer premio regresaran a la provincia, en 2024, cuando el quiosco de prensa ubicado en el Bulevar de Gran Capitán de la capital, selló un boleto del número 94974, primer premio del Sorteo del Niño, dotado con dos millones de euros a la serie y 200.000 euros por décimo.
Así se portó el sorteo del Niño en Córdoba en 2025
La Lotería del Niño dejó en 2025 en Córdoba el segundo y el tercer premio con un total de 400.000 euros. El segundo premio cayó en la capital y en Fuente Palmera. En concreto, se ha vendido en la administración de la calle Arcos de la Frontera, 2 (en Fátima), en la plaza del Mediodía, 7 (Sector Sur), en la calle Cantábrico, 2 (Arroyo del Moro-Noreña) y en la administración de la calle Pablo Antonio de Olavide de Fuente Palmera.
En cuanto al tercer premio, repartió suerte las administraciones de la calle Sevilla de Peñarroya-Pueblonuevo; en la calle Ancha de Palma del Río, en el centro comercial Zoco de la capital y en la calle Libertador Hidalgo y Costilla, en el Guadalquivir.
