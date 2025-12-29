Le detienen por robar en un restaurante de la Judería de Córdoba, sale y vuelve a robar en dos vehículos

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba al presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un restaurante de la zona de la Judería, quien después de pasar a disposición judicial y quedar en libertad, cometió otros dos robos en el interior de vehículos, en los barrios del Sector Sur y del Arcángel de esta capital.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado día 26 de diciembre, en torno a la una y media. Agentes de la Policía Nacional fueron alertados para que acudiesen a un establecimiento hostelero de la zona, en el que se acababa de cometer un robo. Rápidamente, acudieron al lugar y a escasos metros del establecimiento observaron a un individuo que, al verlos, empezó a mostrar una actitud sospechosa, llegando a cambiar el sentido de la marcha para esquivarlos, aunque acabaron por interceptarlo.

Una vez es identificado, los agentes hallaron entre sus pertenencias diversos objetos, posiblemente procedentes de otras actividades delictivas cometidas previamente, entre ellos, un anillo de plata, pendientes plateados, una baliza V16, una funda de gafas y útiles de maquillaje. Realizadas las gestiones necesarias, la Policía supo que varios de esos objetos posiblemente habían sido sustraídos del interior de un vehículo que se encontraba estacionado en una zona próxima.

Además, en las inmediaciones del restaurante localizaron una PDA propiedad del negocio, de la que se deshizo al verse seguido por los agentes. Por ello, se procedió a su detención, atribuyéndole la presunta autoría de un delito de robo con fuerza, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial, quien acordó su puesta en libertad.

Dejó sus documentos junto a un coche

En la mañana de este domingo, se recibieron dos denuncias en dependencias policiales. En ambas se informó a la Policía Nacional del robo en el interior de vehículos, ocurridos ambos entre la noche del día 27 y la mañana de ayer. Uno tuvo lugar en el Sector Sur y otro, en la zona del Arcángel.

Ambos denunciantes coincidían en que el autor había roto una de las ventanas para posteriormente sustraer diversos objetos del interior, entre ellos, una funda de gafas, una baliza V16, un cargador de móvil, varios juegos, diversas prendas de ropa y una bolsa con herramientas. Por ello, varios agentes realizaron batidas por la zona, localizando junto a uno de los coches afectados documentos y efectos que podrían ser propiedad del presunto autor, además de uno de los objetos cuya sustracción había sido denunciada esa misma mañana.

Ante tales indicios, trataron de localizar al presunto autor, quien ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares, siendo finalmente localizado y detenido por la presunta autoría de un delito de robo en interior de vehículo, recuperándose diversos de los objetos sustraídos, que fueron devueltos a sus propietarios una vez reconocidos.