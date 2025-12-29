Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 29 de diciembre de 2025

Exposición

‘Cóncavo/ convexo’

Muestra de Lola J. Valiente. Se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero.

CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía. Morería, 5. De 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Pintura

‘Canteros-bancales’

En esta muestra, Andrés Delgado explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales.

CÓRDOBA. UCO Cultura. Plaza de la Corredera, 40. De 09.00 a 18.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Ruta belenística en bici

‘La Navidad sobre dos ruedas’

Habrá una nueva ruta por la Córdoba belenística del programa La Navidad sobre dos ruedas, que organiza la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento y que es para público familiar. La salida será a las 11.00 desde el Centro de Educación Vial y los belenes que se recorrerán serán los de la ruta 2, que incluye los de Hermandad de la Estrella, Iglesia del Juramento de San Rafael, Bataneros (particular), San Hipólito, Ermita de la Alegría, Oratorio San Felipe Neri (Belén Municipal) y Cruz Roja. Inscripciones en:

https://www.cordoba.es/servicios/educacion-e-infancia/programacion/programacion-de-navidad