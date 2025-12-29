Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 29 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘Cóncavo/ convexo’
Muestra de Lola J. Valiente. Se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero.
CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía.
Morería, 5.
De 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
Pintura
‘Canteros-bancales’
En esta muestra, Andrés Delgado explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales.
CÓRDOBA. UCO Cultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 09.00 a 18.00 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Ruta belenística en bici
‘La Navidad sobre dos ruedas’
Habrá una nueva ruta por la Córdoba belenística del programa La Navidad sobre dos ruedas, que organiza la Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento y que es para público familiar. La salida será a las 11.00 desde el Centro de Educación Vial y los belenes que se recorrerán serán los de la ruta 2, que incluye los de Hermandad de la Estrella, Iglesia del Juramento de San Rafael, Bataneros (particular), San Hipólito, Ermita de la Alegría, Oratorio San Felipe Neri (Belén Municipal) y Cruz Roja. Inscripciones en:
https://www.cordoba.es/servicios/educacion-e-infancia/programacion/programacion-de-navidad
CÓRDOBA. Centro de Educación Vial.
Paseo de la Victoria.
11.00 horas.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- El Cuponazo de la ONCE deja 80.000 euros en Córdoba
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena