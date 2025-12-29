El hospital Reina Sofía entra por primera vez en el top de los mejores hospitales de España

El hospital Reina Sofía de Córdoba irrumpe por primera vez en el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH General 2025) que elabora el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea) y se sitúa en el top 10 de los mejores hospitales de España.

El informe evalúa el desempeño de los principales centros hospitalarios del país a lo largo de la última década. En esta edición, el hospital cordobés destaca en áreas como la medicina de trasplantes, la investigación biomédica, la experiencia del paciente, la medicina maternoinfantil y la atención multidisciplinar, lo que refuerza su posición como hospital de referencia en el sur de España.

Esta incorporación supone además un hito para la sanidad andaluza, ya que Andalucía vuelve a contar con representación en el top 10 del IEH tras cinco ediciones consecutivas dominadas por hospitales de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

De este modo, y por primera vez, el Reina Sofía se erige como referente autonómico, liderando el top cinco del IEH Autonómico de Andalucía y alcanzando la novena posición en el índice general, un reconocimiento que pone de manifiesto el esfuerzo y la mejora continua de los hospitales andaluces en la integración de nuevas tecnologías y modelos asistenciales innovadores orientados al paciente.

El ranking, elaborado a partir de indicadores asistenciales, capacidad investigadora, calidad clínica, innovación y prestigio profesional, vuelve a situar al hospital cordobés entre los centros más destacados del sistema sanitario nacional, reforzando su papel tanto en el ámbito andaluz como estatal.

El ranking nacional

Por décimo año consecutivo, los hospitales madrileños mantienen un claro protagonismo en el ranking, con cinco centros entre los diez primeros, reflejo de la consolidación de su ecosistema sanitario, basado en la especialización, los recursos, el talento médico y la capacidad de gestión.

En esta edición, la Fundación Jiménez Díaz (1ª) y el Hospital Universitario La Paz (2º) repiten como los dos mejores hospitales de España. Les siguen el Hospital Universitario Vall d’Hebron, que asciende a la tercera posición; el Hospital Universitario Gregorio Marañón; y el Hospital Universitario Clínico San Carlos, que se mantiene en quinto lugar.

Completan el top 10 el Hospital Clínic de Barcelona, que conserva su posición; el Hospital Quirónsalud Barcelona y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que suben ambos dos puestos; así como el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona, que entran por primera vez en el grupo de los diez mejores hospitales del país.

Madrid vuelve a liderar el ecosistema hospitalario nacional, con cuatro centros en el top 5 y cinco en el top 10 del IEH General 2025. Le sigue Cataluña, con cuatro hospitales, mientras que Andalucía recupera presencia con un centro.

El ranking autonómico andaluz

En el IEH Autonómico de Andalucía, tras el Reina Sofía se sitúa el hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que desciende una posición respecto a la edición anterior. En tercer lugar figura el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, que asciende un puesto, alternándose con el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, que ocupa la cuarta posición.

Cierra el top cinco autonómico el Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, que mantiene su posición.