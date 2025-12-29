Este es el horario de los centros comerciales y supermercados en Córdoba esta Nochevieja

¿Esperando a comprar las doce uvas en el último momento? Para las compras de última hora el último día del año, este miércoles 31 de diciembre, día de Nochevieja, los centros comerciales, supermercados y comercios de Córdoba abren sus puertas para facilitar las compras, aunque lo harán con horario reducido para favorecer la conciliación familiar de los trabajadores.

Así, la mayoría de los comercios de la capital permanecerán abiertos en su horario habitual por la mañana y reducirán las horas de apertura por la tarde.

Centros comerciales

Este es el horario de los centros comerciales de Córdoba el día de Nochevieja:

Centro Comercial El Arcángel. Horario de apertura de la zona comercial de 9.00 a 20.00 horas.

Centro Comercial La Sierra. El hipermercado Carrefour abre de 9.00 a 19.00 horas y la zona comercial de 10.00 a 20.00 horas.

Patios de Azahara. El centro comercial abre en su horario habitual de 10.00 a 20.00 horas.

Centro Comercial Zoco. El supermercado Deza abre sus puertas de 9.30 a 15.00 horas, y el centro comercial, en horario habitual de mañana hasta las 15.00 horas.

El Corte Inglés. Los centros de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y Ronda de Córdoba abren en horario habitual de 10.00 a 20.00 horas.

Interior del centro comercial La Sierra / Ramón Azañón

Supermercados

Los supermercados abren esta Nochevieja con el siguiente horario:

Mercadona. Sus supermercados abren de 9.00 a 19.00 horas.

Supermercados Deza. Su supermercado del Zoco abre de 9.30 a 15.00 horas, y el resto de tiendas de las cadenas abren de 9.00 a 15.00 horas. Consulta los detalles aquí.

Supermercados Piedra. La cadena abre sus supermercados 9.00 a 15.00 horas el 24 de diciembre.

Cash Más Ahorro. Abren de 9.00 a 15.00 horas.

Entrada a un supermercado Deza. / Capamar

Proxi. Abren en horario reducido de 8.15 a 18.00 horas.

Optima. Abren en horario reducido de 8.15 a 18.00 horas.

Lidl. Sus establecimientos abre de 9.00 a 19.00 horas.

Aldi. Apertura de sus establecimientos de 9.00 a 13.00 horas.

Carrefour. Los hipermercados abren con horario de 9.00 a 19.00 horas. Consulta detalles aquí.

Supermercados Día. La mayoría de sus tiendas abren en horario reducido. Puedes consultar los detalles aquí.

Alcoop. Sus supermercados abren en horario de mañana.