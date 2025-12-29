Un herido en una colisión por alcance entre tres vehículos en la CO-31 de Córdoba

Una persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado este mediodía en la CO-31 (Ronda Este), a la altura de la salida 267 en sentido Córdoba, según información facilitada por el servicio de Emergencias 112.

El siniestro, ocurrido en torno a las 12.40 horas, ha consistido en una colisión por alcance en la que se han visto implicados tres vehículos, una furgoneta y dos turismos. Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, Policía Local y Guardia Civil, que han intervenido en la atención al herido y en la gestión del incidente.

Como consecuencia del hecho, la Policía Local ha regulado el tráfico en la rotonda de Pedroche para garantizar la seguridad vial y minimizar las retenciones en la zona.