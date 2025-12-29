Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 29 de diciembre

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 30 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Luz Durán Rico

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María de la Sierra Ávila Varo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Josefa Díez Polaina

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Pérez Sabariego

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Concepción Aguilara Hinojosa

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.

