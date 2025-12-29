Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 29 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 30 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Luz Durán Rico
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María de la Sierra Ávila Varo
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Josefa Díez Polaina
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Josefa Pérez Sabariego
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Concepción Aguilara Hinojosa
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.
