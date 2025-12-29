Los fallecidos en Córdoba el lunes 29 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 30 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Luz Durán Rico

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María de la Sierra Ávila Varo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Josefa Díez Polaina

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Pérez Sabariego

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Concepción Aguilara Hinojosa

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta.