La Diputación saca a la venta (y ya van tres veces) una parcela en la Carrera del Caballo para VPO

La Diputación de Córdoba ha vuelto a sacar a la venta, y ya van tres veces este año, una parcela en la zona de la Carrera del Caballo, en Córdoba capital, con capacidad para levantar 70 viviendas de protección oficial (VPO). El precio del solar se rebaja con respecto a las ofertas anteriores y es de 1.381.285,40 euros sin impuestos. Las empresas interesadas en hacerse con los terrenos tendrán hasta el 27 de enero. En los dos contratos anteriores, el procedimiento quedó desierto.

Dado que el precio de enajenación de la parcela debe permanecer invariable, se tendrán en cuenta otros aspectos a la hora de la adjudicación. En concreto, se valorará el precio al que se pretendan vender los pisos, que haya reservas de los mismos para menores de 35 años, que se construya piscina comunitaria, que se instalen placas solares y que se pongan zonas comunes. Si a partir de estos criterios se produjeran empates, se primarán otros aspectos, como que la adjudicataria sea una cooperativa, que tenga trabajadores en su plantilla con alguna discapacidad o que tenga mayor porcentaje de mujeres en nómina, entre otros.

Las viviendas

En cuanto a las características de las viviendas (hay capacidad para 70 y se tienen que hacer, como mínimo, 58) y la parcela donde se levantarán, el solar tiene forma trapezoidal y da a la avenida Rocío Jurado y al área libre pública de la Cañada Real Soriana. Tiene un tamaño de casi 9.000 metros cuadrados (se podrán ocupar la mitad) y está ya preparada directamente para edificar. La altura de la construcción no podrá superar los 9,5 metros ciñéndose las viviendas a planta baja, planta primera y ático.