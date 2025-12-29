El cordobés Andrés Carlos Manchado, distinguido por la asociación cREA

El cordobés Andrés Carlos Manchado, catedrático de Piano del Real Conservatorio de Música de Madrid, ha sido reconocido con uno de los premios Asociados del Año, de la Asociación Andaluza para el Fomento de la Cultura cREA, "por su trabajo en la promoción de la música clásica durante el año 2025".

A través de un comunicado, esta entidad, con sede en Córdoba, informa de que también han sido distinguidos Lara Corrochano (Madrid), en la categoría de Artes Escénicas y Cinematográficas; Emilio Ballesteros (Albolote, Granada), en Literatura; Miguel Rodríguez (Sevilla), en Artes Plásticas y Visuales, y Gonzalo Tayo Silva Gotasi (Ecuador), en cREA Internacional.

Respecto a la labor de Andrés Carlos Manchado, detalla que ha sido seleccionado para la celebración de diversos conciertos en Italia; elegido por la embajada de España en Kazajistán para conmemorar el 12 de Octubre, y también fue seleccionado para interpretar una obra improvisada en la iglesia de los Capuchinos de Córdoba, con objeto de conmemorar el 8º centenario de El Cántico de las Criaturas, de San Francisco de Asís.

Además de la sede en Córdoba, cREA cuenta con delegaciones en todas las provincias andaluzas, en las comunidades autónomas de Madrid y Barcelona, y en Buenos Aires (Argentina). Según informa, su objetivo es "la difusión de todo lo que suponga cultura, por cuanto la misma es fuente de desarrollo social y económico".