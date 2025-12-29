Córdoba se prepara para una Nochevieja con los alojamientos rurales rozando el lleno

Córdoba ha iniciado la cuenta atrás para la despedida del año 2025. Mientras la ciudad ultima los detalles para la fiesta que tendrá lugar este miércoles en la plaza de Las Tendillas. Este año, la Nochevieja tendrá lugar en un día situado en medio de la semana, una circunstancia que no ha impedido que gran número de familias cordobesas hayan optado por reunirse para la ocasión en las casas rurales de la provincia. Según el presidente de la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur), Juan José Rivero, «los alojamientos rurales de todas las comarcas están este año rozando el lleno», por lo que a estas alturas «resulta muy complicado encontrar una casa rural vacía en la provincia». «La ocupación es mayor que el año pasado aunque siempre hay margen de mejora», según Rivero.

La estancia media de los que han elegido esta modalidad turística es de 3 o 4 días, repartidos entre el martes 30 y el sábado 3 de enero. La demanda de alojamientos rurales para grupos de amigos y familias no deja de crecer cada año, lo cual no significa que el número de alojamientos sea insuficiente. Según Rivero, «el problema es que esta situación solo se da en estas fiestas y en Semana Santa, pero el resto del año la demanda cae muchísimo». En cuanto a los precios, según Francisco Linares, responsable de varias casas de la zona del Guadiato, han subido respecto al año pasado entre un 5% y un 10% «sin llegar a repercutir la inflación acumulada de los últimos años».

Mientras muchos cordobeses se escapan a los pueblos para pasar la última noche del año, la ciudad espera un desembarco importante de personas interesadas en despedir el año en Córdoba. Según la presidenta de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Córdoba (Avacor), Matilde de la Hoz, en este momento, la ocupación es del 80%, algo más baja que la registrada en 2024. No se espera que haya gran cantidad de reservas de última hora.

En cuanto a los hoteles, la Junta de Andalucía prevé que Córdoba regitre una ocupación del 65% el 31 de diciembre, por encima de la media de la semana del 25 al 31, del 58,8%. Se trata de la cuarta ocupación más baja de Andalucía, por delante de Jaén (62,3%), Almería (58,4%) y Huelva (48,3%). La ocupación más alta se espera en Sevilla (83,6%).

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Aehcor), Elena Rizos, eleva la ocupación al 71% el día 30 de diciembre y al 69% el 31, aunque baja al 56% el 1 de enero. La mayoría de los alojados son familias con una estancia media de entre uno y tres días.

Nochevieja sin lluvias

El tiempo juega a favor. No se esperan lluvias al menos hasta el 2 de enero, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y las temperaturas se mantendrán como hasta ahora, entre 3 y 14 grados, con un repunte de la mínima, que subirá a 7 grados el 1 de enero.