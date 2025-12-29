LOTERÍA DEL NIÑO 2026
Dónde comprar Lotería del Niño en Córdoba: todas las administraciones de la ciudad
Estas son todas las administraciones de lotería en las que podrás comprar tu décimo de la suerte
Después de una Lotería de Navidad que dejó un sabor amargo en Córdoba, con apenas 650.000 euros fruto de unos cuantos décimos del Tercer Premio, Córdoba mira con esperanza al primer gran sorteo del año: la Lotería del Niño, que despedirá las fiestas de la Navidad el próximo 6 de enero, Día de Reyes.
Si eres de los que afronta con ánimos renovados el primer gran sorteo del año y ya estás buscando número, te dejamos todas las administraciones de Lotería de Córdoba en las que puedes conseguir tu décimo de la suerte.
Todas las administraciones de Córdoba
Estas son todas las administraciones de lotería de la capital.
Administración de Lotería La Viñuela
Avenida de La Viñuela, 4
Teléfono: 957 26 85 03
Administración de Lotería N 8, Siroco
Avenida Ronda de los Tejares, 15
Teléfono: 957 47 58 71
Administración de Lotería N 9
Calle Conde de Gondomar, 17
Teléfono: 957 47 28 29
Administración de Lotería, El califa de la suerte
Calle Fernando Córdoba, 5 (esquina con avenida de América)
Teléfono: 629 71 10 68
Administración de Lotería N 11
Avenida Doctor Fleming, 0
Teléfono: 957 29 53 51
Administración de Lotería N 12, La Mezquita
Calle Morería s/n
Teléfono: 957 47 32 90
Administración de Lotería N 13
Calle Doce de Octubre, 21
Teléfono: 957 47 96 71
Administración de Lotería San Álvaro
Calle Cruz Conde, 1
Teléfono: 655 18 25 89
Administración de Lotería Zoco
Centro Comercial Zoco
Teléfono: 957 23 07 66
Administración de Lotería N 15, La Niña Bonita
Calle Cruz Conde, 24
Teléfono: 957 47 67 45
Administración de Lotería N16, La Bruja
Calle Alcalde Velasco Navarro, 19
Teléfono: 957 23 50 16
Administración de Lotería N 17
Calle Santa Rosa, 7
Teléfono: 957 27 66 08
Administración de Lotería, Gato Negro
Calle Jesús y María, 3
Teléfono: 957 47 41 17
Administración de Lotería N 19
Calle Ángel de Saavedra, 10
Teléfono: 957 47 06 22
Administración de Lotería N 20, La Paloma
Plaza de la Compañía, 1
Teléfono: 957 47 98 70
Administración 21
Plaza del Mediodía, 7
Teléfono: 957 29 02 01
Administración de Lotería N 22
Avenida Gran Vía Parque, 29
Teléfono: 957 23 36 89
Administración de Lotería N 24
Calle Platero de Bares, 37
Teléfono: 957 25 52 41
Administración N 25
Carretera de Trassierra, 44
Teléfono: 957 28 23 56
Administración N 26
Centro Comercial Carrefour-Zahira
Teléfono: 957 44 12 63
Administración de Lotería N 27
Centro Comercial El Corte Inglés. Ronda de los Tejares, 30
Teléfono: 957 48 24 62
Administración de Lotería N 29
Centro Comercial El Arcángel
Teléfono: 957 75 02 10
Administración de Lotería N 30
Plaza Marina Española, 20
Teléfono: 957 46 44 79
Administración N 34
Centro Comercial La Sierra
Teléfono: 957 40 53 38
Administración N 35
C/ Manríquez, 1
Teléfono: 957 48 89 09
Puedes consultar otros puntos de venta aquí.
