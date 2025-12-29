Córdoba se llena de magia, música y diversión para despedir el año

La Plaza de Las Tendillas se convierte en el gran escenario del Fin de Año en Córdoba con una amplia programación organizada por la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de la ciudad que va mucho más allá de la noche del 31 de diciembre, apostando por aprovechar, según ha afirmado el delegado Julián Urbano, "todos los recursos disponibles para hacer una ciudad más bonita y ofrecer unas fiestas de primer nivel".

Un final de año que va más allá del 31 de diciembre

El Fin de año en Córdoba no se limita a una sola noche, sino que comenzó este domingo 28 de diciembre con la actuación de la Banda de Música de la Hermandad de la Estrella y su interpretación de pasodobles taurinos ante miles de personas en Las Tendillas, una actividad que marcó el inicio de una programación pensada para llenar de vida el centro de la ciudad durante los últimos días del año

La instalación del escenario en la plaza permite desarrollar múltiples actividades y amplía la oferta a propuestas para todos los públicos durante varios días consecutivos.

Concierto infantil para abrir la semana festiva

Hoy lunes 29 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, la Plaza de Las Tendillas acogerá un concierto dirigido especialmente a los más pequeños con la actuación de Funky Kids, una propuesta pensada para que los niños y niñas sean los verdaderos protagonistas de estas fiestas y disfruten de la música en un entorno familiar y seguro.

La magia toma Las Tendillas el 30 de diciembre

El martes 30 de diciembre llegará uno de los grandes atractivos de la programación con la celebración de una Gala Mágica Internacional que comenzará a las cinco de la tarde y que contará con la participación de cinco magos de primer nivel nacional e internacional, para que los pequeños, y no tan pequeños, puedan disfrutar de una tarde llena de ilusión.

La gala estará dirigida por el mago cordobés Flain que te Flain, muy conocido por sus apariciones en Canal Sur y por su trabajo con el público infantil. A él se sumará el mago Alúa también cordobés y Premio Nacional de Magia, que combinará humor, música y espectaculares números de levitación tanto de objetos como de personas.

El espectáculo contará además con la participación de Guillermo y su muñeco, procedentes de Argentina con una propuesta de ventriloquia y magia pensada para sorprender a los niños; el Dúo Kybalion, formado por una maga rusa y un mago argentino que ofrecerán un espectáculo de magia visual de gran formato avalado por tres premios nacionales; y La Pócima del Tiempo, que cerrará la tarde de magia con un espectáculo que mezcla misterio, asombro e ilusión, prometiendo dejar al público completamente sorprendido.

Julián Urbano en el escenario de la Plaza de las Tendillas donde tendrán lugar las actividades de Fin de Año / CÓRDOBA

Nochevieja infantil desde la mañana

La Nochevieja se organizará en dos grandes franjas horarias, comenzando por la mañana con una fiesta infantil que se desarrollará desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.

Durante esas horas, Las Tendillas se llenarán de castillos hinchables y animación desde el escenario. Las tradicionales campanadas infantiles serán a las 12.00 horas y después el espectáculo musical Las Uvas Mágicas, a cargo del mago Alúa y la animadora Claret, un show interactivo con regalos, risas y participación, se encargará de que los niños disfruten y vivan su propia fiesta de Fin de año.

La gran fiesta de Fin de año para todos los públicos

La fiesta principal comenzará a las 22.00 horas y se prolongará hasta las 2.30 horas, con música ambiente que dará paso a las 23.00 horas al concierto de Tabernícolas, un grupo cordobés de versiones que animará la velada hasta las 23.50 horas.

En ese momento tomará el relevo la animación del periodista de Canal Sur Jorge Carmona antes de las campanadas. Estas campanadas estarán marcadas por el tradicional rasgueo del reloj de Las Tendillas interpretado por Juan Serrano, seguidamente tendrá lugar la suelta de globos y el espectáculo de pirotecnia a cargo de Pirotecnia Zaragoza. Tras la toma de las uvas, la música volverá con un segundo pase de Tabernícolas hasta el cierre de la noche.

Desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones, se ha querido agradecer el trabajo del personal municipal así como la de la Policía Local , los Bomberos y Protección Civil, que velarán por la seguridad durante todos los actos, también han querido agradecer a la empresa de Inditex, Zara, que cede sus instalaciones para el lanzamiento de la pirotecnia. Como todos los años, no habrá un límite especial de aforo en la Plaza de las Tendillas, pero todos los dispositivos de seguridad estarán perfectamente coordinados para que los cordobeses y cordobesas puedan disfrutar de la velada con tranquilidad.

Mirada a 2026

El principal reto para el año 2026 desde la delegación de Fiestas y Tradiciones, según Julián Urbano, es que "Córdoba se divierta, pero lo haga de forma responsable" mientras, ha asegurado, "ya se trabaja con antelación en citas clave como el Mayo Cordobés y en los preparativos de la llegada de los Reyes Magos, cuyas carrozas ya están finalizadas". En cuanto a la posible previsión de lluvias el día 5 de enero, Urbano ha explicado que, por ahora, esperan que los porcentajes de lluvia decrezcan, pero que ya están "estudiando un plan B en caso de que fuera necesario pasar a ello".

Con esto en mente y con la programación de estos últimos días del año, la Plaza de Las Tendillas vuelve a ser el principal punto de encuentro del final de año en Córdoba, con actividades para distintos públicos repartidas a lo largo de varios días, en un cierre de 2025 que combina música, espectáculos infantiles, magia y la tradicional celebración de la Nochevieja en el centro de la ciudad.