Cinco planes para despedir 2025 en Córdoba esta Nochevieja: de San Silvestre a Las Tendillas

La Navidad continúa en Córdoba que se prepara para despedir el 2025 y recibir el 2026 con una variada oferta de planes de ocio. El 31 de diciembre, la capital vive la fiesta en la calle donde la actividad comienza desde la mañana y se prolongará hasta bien entrada la madrugada tras entonar ese “¡Feliz Año Nuevo!” al compás de las campanadas en la plaza de Las Tendillas.

La programación de actividades para la última jornada de 2025 incluye propuestas para todos los públicos. Desde los niños y sus pre-uvas en el centro de la ciudad, a los deportistas con la San Silvestre, a quienes no perdonan tomarse las uvas en Las Tendillas.

Pre-uvas infantiles en Las Tendillas

Como es tradicional, el Ayuntamiento de Córdoba ha organizado una fiesta infantil previa a las Campanadas de Nochevieja. La cita es a las 10.00 horas en la plaza de Las Tendillas y está dirigida a niños de 4 a 11 años. Las Campanadas para los más pequeños contarán con un parque infantil con diferentes estructuras hinchables y música navideña, que incluye un pasacalle con animación de muñecos. A las 12.00 horas llegará el turno de las campanadas en las que la uvas se transforman en chucherías, y que estarán amenizadas con la animación infantil.

A. J. González

Carrera de San Silvestre

Fiel a su cita cada 31 de diciembre, llega la competición más divertida del año: la 41 Carrera de San Silvestre. El principal atractivo de la edición de este año es el cambio en el recorrido, que recorrerá 10 kilómetros a partir de las 16.00 horas. En lugar de dar dos vueltas a un circuito, como en anteriores ediciones, los organizadores han optado por un recorrido nuevo de aproximadamente diez kilómetros que pasará por el Figueroa, Arroyo del Moro, Noreña, Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel.

La San Silvestre de Córdoba de 2024. / A.J.González

‘Tardevieja’ en El Higuerón y Campanadas en Cerro Muriano

La fiesta de Nochevieja se adelanta unas horas en la barriada de El Higuerón con la ‘Tardevieja’. Será a partir de las 15.00 horas, en la plaza Rafael Villar. Además, en Cerro Muriano se celebran las Campanadas a partir de las 23.30 horas, en la plaza de Andalucía.

Fiesta de Fin de Año

La plaza de Las Tendillas será el escenario desde el que Córdoba despida oficialmente el año 2025 a medianoche con las campanadas al son de la soleá. Pero la diversión empezará a las 23.00 horas con el comienzo de la Fiesta de Fin de Año. A la espera de que el Ayuntamiento de Córdoba avance los detalles, se espera el habitual espectáculo musical y maestros de ceremonias que dirijan las fiestas y las campanadas, sin olvidar los clásicos fuegos artificiales.

Reloj de Las Tendillas en la Nochevieja de 2024. / Manuel Murillo

Cotillones de Fin de Año

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), ha autorizado dos cotillones para el 31 de diciembre, el del Club Figueroa y el Club Hípico, con aforos estimados de 400 personas, han confirmado que han solicitado repetir sus fiestas este año.

Además, más de una docena de hoteles, bares y discotecas ofrecerán cenas y cotillones de Fin de Año. En el caso de los hoteles, se puede optar por solo disfrutar de la cena y la fiesta, o contratar un paquete que incluye alojamiento, desayuno, parking y la cena con el cotillón.

Fiesta de Fin de Año / A. J. GONZÁLEZ

Por su parte, las salas de conciertos, como la Sala M100 o la discoteca Cariño, y pubs de la capital cuentan con eventos especiales para la madrugada del 1 de enero de 2026 con fiestas que darán comienzo a partir de las 00.30 horas del 1 de enero de 2025, una vez hayan terminado las Campanadas. También habrá fiesta en Long Rock y Kamaleónica