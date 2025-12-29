¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar

¿Reyes Magos de nuevo pasados por agua? La Cabalgata de Córdoba ya vivió este 2025 una situación inusual –solo superada por cuando sus Majestades de Oriente visitaron a los pequeños en globo en el momento crucial de la pandemia del coronavirus- al adelantar un día su desfile debido a un fuerte temporal de lluvia y viento. En una decisión que no dejó indiferente a nadie, y que generó bastante debate entre la opinión pública, Melchor, Gaspar y Baltasar desfilaron por las calles de la capital un día antes de lo previsto, el 4 de enero, para facilitar su encuentro con los niños y niñas cordobeses.

¿Qué pasará este año con la Cabalgata? Tras un otoño y un inicio del invierno marcados por la inestabilidad, el pronóstico no es favorable para una de las citas más esperadas de la Navidad, con la que se pone el broche a estos días de fiesta. A la espera de que avance el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), otros portales meteorológicos ya avanzan la previsión para la tarde del lunes 5 de enero y coinciden en su veredicto: lluvia.

Vista aérea de la Cabalgata de Reyes Magos por las calles de Córdoba. / Manuel Murillo

Así el portal Meteored fija en un 60% la probabilidad de lluvia para esta jornada y la previsión de 1,8 litros por metro cuadrado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 14º de máxima.

Por su parte, el portal eltiempo.es, apunta a precipitaciones a partir de las 14.00 horas, que se prolongarán durante toda la tarde, aunque con carácter débil. El termómetro se situará entre los 7 y los 13 grados.

¿Se puede adelantar la Cabalgata?

Aunque la previsión de chubascos no implica la presencia de lluvias localmente fuertes, como sí ocurrió en enero de 2025, el avance meteorológico no deja opciones para que sus Majestades de Oriente recorran las calles de Córdoba en los días previos a la noche de Reyes.

En este sentido, el primer fin de semana del 2026 estará marcado por las precipitaciones. Tras una semana de relativa estabilidad en los últimos compases del año y la inauguración de un nuevo almanaque, la borrasca volverá a hacer acto de presencia en Córdoba el sábado 3 de enero, con cielos muy cubiertos con lluvia (cifrada en una probabilidad del 65%, según la Aemet). Para esa jornada se esperan 6 grados de mínima y 15 grados de máxima.

Recorrido de la Cabalgata Reyes de Córdoba 2026. / Ramón Azañón

Y más lluvia para el domingo 4 de enero, con un 70% de probabilidad de chubascos y 22 litros por metro cuadrado, de acuerdo con Meteored. Un temporal que irá acompañado de una subida considerable de temperaturas, con 11 grados de mínima y 14 grados de máxima.

El tiempo el Día de Reyes

En cuanto al 6 de enero, los niños y niñas cordobeses podrán estrenar en la calle sin necesidad de paraguas sus nuevas bicicletas, patines y monopatines, en un día que se espera soleado con intervalos nubosos y en el que volverá a dejarse notar el frío, con una caída drástica de las mínimas. El termómetro se quedará en los 2 grados de mínima y los 11º de máxima.