El Colegio de la Abogacía de Córdoba reafirma su compromiso solidario con la entrega de ayudas a entidades sociales

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha celebrado este lunes el acto de entrega de ayudas económicas a distintos colectivos y entidades sociales, una iniciativa que forma parte de la labor social que la corporación desarrolla de manera continuada a lo largo de todo el año como expresión de su compromiso con la sociedad en la que se integra.

El acto ha estado presidido por el decano del Colegio, Carlos Arias, quien ha subrayado que “la abogacía no es solo defensa jurídica, es también compromiso social”, recordando que se trata de una profesión que “nace para proteger la dignidad humana y que no puede permanecer ajena a las necesidades de quienes más apoyo requieren”. Durante su intervención, el decano ha puesto en valor que el colegio mantiene “una línea constante de acompañamiento, sostén y refuerzo del trabajo que realizan entidades y colectivos que contribuyen de forma decisiva al bienestar de las personas más vulnerables”, destacando que esta acción social constituye una de las señas de identidad de la abogacía de Córdoba.

Carlos Arias ha señalado igualmente que la labor social del colegio “no se limita a las aportaciones económicas”, sino que se extiende al compromiso personal y profesional de sus colegiados y colegiadas. En este ámbito, ha resaltado el Servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito que abogados del colegio prestan de forma altruista a los usuarios de la Asociación Estrella Azahara, en el barrio de Las Palmeras, una iniciativa que contribuye a garantizar que el acceso a la justicia sea una realidad para quienes más lo necesitan.

“La generosidad y el espíritu de servicio público de estos profesionales son una de las manifestaciones más claras de la identidad social de la Abogacía de Córdoba”, ha afirmado el decano.

Junto a las iniciativas jurídicas, el colegio impulsa también acciones solidarias a través de la cultura. A lo largo de este año, el grupo La Toga Teatro, formado por abogados y abogadas en ejercicio, ha representado en distintos municipios de la provincia y en la capital la obra La Venganza de Don Mendo, destinando íntegramente su recaudación a la Fundación Fepamic. La última representación, celebrada el pasado 20 de diciembre en el Teatro Avanti, se realizó en beneficio de la Hermandad Salesiana del Prendimiento de Córdoba.

En este mismo marco, durante el acto se ha hecho entrega a la Asociación Autismo Córdoba de la recaudación obtenida con la venta de entradas del recital de poesía celebrado el pasado mes de julio en el Palacio de Viana, protagonizado por La Toga Teatro y el Coro Carmen Blanco. “Se trata de proyectos que suman en distintos ámbitos sociales y culturales y que mejoran la vida de muchas personas”, ha señalado Arias.

El decano ha recordado además que el colegio destina anualmente una parte de su presupuesto al apoyo directo de entidades y proyectos sociales. En esta ocasión, se han asignado 500 euros a Cruz Roja y 2.000 euros a la Fundación EMET Arco Iris, en apoyo al Proyecto Ödos, orientado a la protección de mujeres migrantes y sus hijos.

Asimismo, se han concedido ayudas de 1.250 euros a siete entidades sociales que destacan por su trayectoria, su compromiso y su capacidad de transformación social: Asociación Nuevo Futuro, Cáritas Diocesana de Córdoba, Fundación Prolibertas (delegación de Córdoba), Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), Adevida, Proyecto Hombre Córdoba y el Banco de Alimentos Medina Azahara.

Carlos Arias ha subrayado que “estas ayudas no son un gesto aislado, sino parte de una convicción profunda: la Abogacía debe contribuir activamente a construir una sociedad más justa, más igualitaria y más solidaria”, agradeciendo el trabajo de las entidades sociales “que llegan allí donde muchas veces las instituciones no alcanzan y que sostienen, acompañan, protegen y dignifican”.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba ha reiterado su compromiso de seguir caminando junto a estas entidades y de continuar impulsando acciones sociales que refuercen la cohesión social, el acceso a la justicia y el bienestar de la ciudadanía.