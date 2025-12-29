La calma antes de la tormenta: Córdoba empieza 2026 abonada a la borrasca

La lluvia volverá a ser la protagonista en el comienzo del nuevo año, igual que ocurriera en 2025, manteniendo la buena racha de precipitaciones –que han tenido un impacto positivo en los embalses de la provincia- y el ambiente de inestabilidad en Córdoba.

Tras el temporal del fin de semana, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que la capital vivirá unas jornadas de calma para despedir el año, y podrá disfrutar de una Nochevieja sin riesgo de precipitaciones y marcada por las bajas temperaturas, aunque el pronóstico aleja la posibilidad de mínimas cercanas a los cero grados e incluso bajo cero que apuntaba hace unos días.

La semana empezará este lunes con cielos soleados con intervalos nubosos, máxima de 15 grados y mínima de 3º. El martes amanecerá cubierto, aunque sin riesgo de lluvia, y con unos valores similares en los termómetros, cuyas mínimas caen hasta los 2 grados, y máxima de 14º.

El tiempo en Córdoba en Nochevieja

El último día del año, el miércoles 31 de diciembre, estará marcado por el tiempo anticiclónico, con cielos nubosos que evolucionarán a poco nubosos a lo largo de la jornada. Sin riesgo de lluvias en el horizonte, nada hace peligrar las campanadas en la plaza de Las Tendillas, ni la fiesta en la noche más larga del año. Eso sí, habrá que ir abrigado, con mínima de 3º y máxima de 14 grados.

Ya en la madrugada del jueves 1 de enero, volverán las nubes y el Día de Año Nuevo amanecerá con cielos cubiertos, que se mantendrán durante todo la jornada. Las mínimas tenderán al alza, con una marca de 7 grados, mientras que no se registrarán cambios en las máximas.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Vuelve la lluvia a Córdoba

De cara al fin de semana, la borrasca irrumpirá en Córdoba el viernes 2 de enero y se prolongará durante todo el fin de semana, pudiendo empañar la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos en la tarde del lunes 5 de enero.

El viernes, la Aemet prevé cielos cubiertos con lluvia, con un 60 por ciento de probabilidades de precipitaciones. Las máximas experimentarán una subida significativa hasta alcanzar los 18 grados, mientras que la mínima se mantendrá en 7 grados.

Más lluvia el sábado, con un 95 por ciento de probabilidades de chubascos, aunque el día más inestable será el domingo 4 de enero, con cielos muy cubiertos y 100% de probabilidad de lluvias. Las temperaturas seguirán siendo altas para esta época del año, con mínima de 10 y 9 grados, respectivamente, y máxima de 15º el sábado y 14 grados el domingo.